На борту самолета «Уфа — Москва» произошло ЧП

Утренний рейс в понедельник, 26 августа, из Уфы в Москву оказался под угрозой срыва. Самолет «Аэрофлота» вылетел из Уфы в «Шереметьево» по расписанию. В полете, когда «Аэробус А320» находился в небе над Самарской областью, техника предупредила командира воздушного судна о неисправности. Пилот срочно связался с землей. Он сообщил, что ему нужно вернуться в аэропорт отправления. Причина такого решения — отказ обдува системы авионики.