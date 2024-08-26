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На борту самолета «Уфа — Москва» произошло ЧП

На борту самолета «Уфа — Москва» произошло ЧП

26 августа 2024, 08:16
Фото: 1MI
Во время рейса между Уфой и Москвой техника начала сбоить и поставила перелет под угрозу, сообщает Telegram-канал «АвиаИнцидент».

Утренний рейс в понедельник, 26 августа, из Уфы в Москву оказался под угрозой срыва. Самолет «Аэрофлота» вылетел из Уфы в «Шереметьево» по расписанию. В полете, когда «Аэробус А320» находился в небе над Самарской областью, техника предупредила командира воздушного судна о неисправности. Пилот срочно связался с землей. Он сообщил, что ему нужно вернуться в аэропорт отправления. Причина такого решения — отказ обдува системы авионики.

Самолет посадили в Уфе спустя примерно полчаса после взлета из этого же аэропорта. Снова в полет пассажиры смогли отправиться только в 12:54, указано на табло аэропорта «Уфа». Задержка рейса составила почти пять часов.

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Напомним, ранее из-за технических проблем под угрозой срыва оказался рейс из Уфы в Сочи.

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