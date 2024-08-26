Молодые учителя из Башкирии получат финансовую поддержку

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Республика Башкортостан продолжает активно поддерживать молодых специалистов, особенно тех, кто выбрал трудную, но благородную профессию учителя. В соответствии с Указом Главы республики от июня 2019 года «О грантах молодым учителям, работающим в сельской местности Республики Башкортостан», правительство приняло решение о присуждении грантов для 150 педагогов в 2024 году.
— Это не только поощряет инициативных и талантливых учителей, но и способствует развитию образовательной среды в удалённых населённых пунктах, — считают эксперты.
Согласно постановлению, список получателей грантов уже утверждён. Среди них — молодые специалисты из разных районов республики, которые проявили себя как настоящие лидеры и новаторы в сфере образования. Гранты направлены на поддержку их профессиональной деятельности и развитие образовательных программ.
Контроль за исполнением данного постановления возложен на первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Урала Кильсенбаева.