Молодые учителя из Башкирии получат финансовую поддержку

Республика Башкортостан продолжает активно поддерживать молодых специалистов, особенно тех, кто выбрал трудную, но благородную профессию учителя. В соответствии с Указом Главы республики от июня 2019 года «О грантах молодым учителям, работающим в сельской местности Республики Башкортостан», правительство приняло решение о присуждении грантов для 150 педагогов в 2024 году.