Как разместить цветы, деревья, овощи и ягоды на 5 сотках: советы опытной дачницы

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Когда кто-то впервые заходит на участок Елены, сразу привлекают внимание кустарники, деревья и цветы. Газона здесь нет, но дорожки пролегают сквозь траву, а по участку разбросаны небольшие зеленые лужайки. Взгляд цепляется за многолетние лианы, маленький прудик, горку и арку в конце дорожки.
На первый взгляд, привычных грядок не видно, но они расположены в самом центре участка, на хорошо освещенном солнцем месте. Именно поэтому удается выращивает все необходимое для зимних заготовок и украшать участок разнообразными цветами и декоративными растениями.
Оказывается даже на небольшом участке можно создать гармоничное пространство, где уживаются и огород, и сад. Советы дала блогер канала «Дачный дневник пенсионерки» из Алтайского края, юг Западной Сибири.
Из плодовых деревьев на участке блогера растут три яблони-полукультурки. Также на участке растет около забора растет ирга и облепиха, которая дает от 5 до 7 литров, которых хватает на зиму. Ягодные кустарники включают три куста жимолости, один куст черной и один куст красной смородины.
— Старые кусты дают до 10 литров ягоды. С малиной дела обстоят сложнее, так как она часто вымерзает, — рассказывает Елена.
На одной сотке земли у Елены умещаются почти все основные овощи: помидоры, огурцы, перцы, кабачки, морковь, свекла, чеснок, лук — всего этого хватает на зиму.
Также посажен редис, зелень, горох, фасоль и кукурузу. Из капуст — среднепоздняя и брокколи, которые идут на заморозку. Немного картошки, ее не всегда хватает на зиму, так как количество зависит от имеющегося свободного места.
— Важна не только рациональная организация пространства, но и выбор культур, которые хорошо переносят местные условия. Например, редька, дайкон и пастернак не всегда удаются, поэтому я их сажаю редко. — делится она.
Из больших деревьев на участке дачницы растут дуб, две рябины и боярышник сортовой. Много и хвойных: туи, пихты, кедры, елочки и можжевельники. Всего 17 хвойных растений.
— Не забывайте обрезать и формировать деревья, чтобы не вымахали, — предупреждает дачница.
В число декоративных кустарников входят гортензия, жасмин, спиреи, лапчатка, миндаль, пузыреплодник и свидина. Особая гордость — розы, которых на участке 15 кустов. Почти все цветы растут на полузатененных участках, а розы — на солнечном месте вдоль дорожки.
Многолетники и почвопокровные растения заполняют полузатененные участки, а однолетники присутствуют в минимальном количестве — несколько петуний и лобелии.
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