Как разместить цветы, деревья, овощи и ягоды на 5 сотках: советы опытной дачницы

Елена живет в Алтайском крае, на юге Западной Сибири. Её участок всего 5 соток, но на нем умещается не только небольшой домик, банька, туалет и хозблок, но и целый цветущий сад и огород. Как ей это удается? В этом материале мы раскроем секреты, как на небольшом участке можно создать настоящий рай.

Когда кто-то впервые заходит на участок Елены, сразу привлекают внимание кустарники, деревья и цветы. Газона здесь нет, но дорожки пролегают сквозь траву, а по участку разбросаны небольшие зеленые лужайки. Взгляд цепляется за многолетние лианы, маленький прудик, горку и арку в конце дорожки. На первый взгляд, привычных грядок не видно, но они расположены в самом центре участка, на хорошо освещенном солнцем месте. Именно поэтому удается выращивает все необходимое для зимних заготовок и украшать участок разнообразными цветами и декоративными растениями. Оказывается даже на небольшом участке можно создать гармоничное пространство, где уживаются и огород, и сад. Советы дала блогер канала «Дачный дневник пенсионерки» из Алтайского края, юг Западной Сибири. Плодовые деревья и кустарники Из плодовых деревьев на участке блогера растут три яблони-полукультурки. Также на участке растет около забора растет ирга и облепиха, которая дает от 5 до 7 литров, которых хватает на зиму. Ягодные кустарники включают три куста жимолости, один куст черной и один куст красной смородины. — Старые кусты дают до 10 литров ягоды. С малиной дела обстоят сложнее, так как она часто вымерзает, — рассказывает Елена. Плодовые деревья и кустарники Фото: 1MI Овощные культуры На одной сотке земли у Елены умещаются почти все основные овощи: помидоры, огурцы, перцы, кабачки, морковь, свекла, чеснок, лук — всего этого хватает на зиму. Также посажен редис, зелень, горох, фасоль и кукурузу. Из капуст — среднепоздняя и брокколи, которые идут на заморозку. Немного картошки, ее не всегда хватает на зиму, так как количество зависит от имеющегося свободного места. — Важна не только рациональная организация пространства, но и выбор культур, которые хорошо переносят местные условия. Например, редька, дайкон и пастернак не всегда удаются, поэтому я их сажаю редко. — делится она. На одной сотке земли у нас умещаются почти все основные овощи: помидоры, огурцы, перцы, кабачки, морковь, свекла, чеснок, лук — всего этого хватает на зиму. Фото: Изображение Midjourney Декоративные растения Из больших деревьев на участке дачницы растут дуб, две рябины и боярышник сортовой. Много и хвойных: туи, пихты, кедры, елочки и можжевельники. Всего 17 хвойных растений. — Не забывайте обрезать и формировать деревья, чтобы не вымахали, — предупреждает дачница. В число декоративных кустарников входят гортензия, жасмин, спиреи, лапчатка, миндаль, пузыреплодник и свидина. Особая гордость — розы, которых на участке 15 кустов. Почти все цветы растут на полузатененных участках, а розы — на солнечном месте вдоль дорожки. Многолетники и почвопокровные растения заполняют полузатененные участки, а однолетники присутствуют в минимальном количестве — несколько петуний и лобелии. Декоративные растения Фото: Изображение Midjourney Как организовать свой участок: практические советы Используйте все доступное пространство: даже если у вас много тени, найдите культуры, которые хорошо растут в таких условиях. Например, жимолость и некоторые декоративные кустарники. Распределите растения по зонам: разместите плодовые деревья и ягодные кустарники на краях участка, оставив центр для овощных грядок. Учитывайте особенности вашего климата: зима может быть суровой, поэтому выбирайте морозостойкие сорта растений. Комбинируйте декоративные и плодовые растения: это не только красиво, но и практично. Например, у нас дуб и рябины создают тень для других растений, а хвойные деревья добавляют зелени и зимой. Не забывайте про удобства: даже на небольшом участке можно найти место для баньки, туалета и хозблока. Главное — правильно распланировать пространство. Ранее эксперты рассказали, как быстро сделать компост при помощи простого средства. Читайте также: Копайте картошку вовремя и храните правильно: советы, которые спасут ваш урожай! Не спешите закрывать дачный сезон: что посадить в августе в саду и огороде для урожая Неожиданный враг вашего огорода: какие растения в августе нельзя удобрять золой