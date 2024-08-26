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Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Ускорьте процесс компостирования с помощью простого средства: советы агронома

Как быстро сделать компост при помощи простого средства: советы агронома

26 августа 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney
Ускорьте процесс компостирования с помощью простого средства: советы агронома
Стоит ли ждать несколько лет, чтобы получить отличный компост, если можно сделать это намного быстрее? Узнайте, как ускорить процесс компостирования с помощью простых ингредиентов.

Компост — это натуральное удобрение, которое способно в разы повысить урожайность на вашем участке. Однако стандартный процесс его приготовления может занять годы. Но что, если мы скажем вам, что существует способ ускорить этот процесс? Агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской академии делится секретом, который поможет вам получить готовый компост в считанные месяцы.

Почему компост важен?

В отличие от птичьего помета и навоза, компост не несет вреда для почвы. Даже наоборот, он способен значительно улучшить структуру почвы, повысить её плодородие и, как следствие, увеличить урожайность ваших растений.

Компостная яма

На многих дачных участках можно найти компостные ямы, где дачники складируют растительные и пищевые остатки. Стандартный процесс переработки занимает от 2 до 3 лет. За это время органические отходы перегнивают, превращаясь в ценное удобрение. Однако есть способ ускорить этот процесс, и для этого вам понадобятся всего два компонента.

Ускорение перегнивания с помощью крахмал и мочевина

Ксения Давыдова предлагает использовать крахмал и мочевину для ускорения переработки компоста. Если вы берете одну столовую ложку крахмала, добавьте к ней одну столовую ложку мочевины. Перемешайте их тщательно до однородного состояния.

Ускорение перегнивания с помощью крахмал и мочевинаУскорение перегнивания с помощью крахмал и мочевина
Ускорение перегнивания с помощью крахмал и мочевина
Фото: Изображение Midjourney
  1. Добавьте три столовые ложки подготовленной смеси в компостную кучу.
  2. Равномерно распределите смесь по поверхности компоста.
  3. Не забывайте поливать компостную кучу водой, чтобы активировать процесс переработки.
  4. Оставьте на две недели для достижения наилучших результатов.

Мочевина обеспечивает оптимальную температуру, стимулируя развитие полезных бактерий и предотвращая размножение патогенных микроорганизмов. Крахмал служит превосходной питательной основой для компостируемых растений, что ускоряет процесс разложения.

— Этот метод позволит вам значительно сократить время переработки компоста и получить готовое удобрение в разы быстрее, — утверждает агроном.

Что можно класть в компост?

По словам эксперта-агронома Николая Сенчукова, в компост можно добавлять растительные остатки без корней, ботву, испорченные фрукты и овощи, кору и ветки деревьев, стружку, а также пищевые отходы, мясо, рыбу, кости, молоко и молочные продукты. Но нельзя класть остатки твердых растений, фруктовые косточки, ореховую скорлупу и сорняки с семенами.

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