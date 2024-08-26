Как быстро сделать компост при помощи простого средства: советы агронома

На многих дачных участках можно найти компостные ямы, где дачники складируют растительные и пищевые остатки. Стандартный процесс переработки занимает от 2 до 3 лет. За это время органические отходы перегнивают, превращаясь в ценное удобрение. Однако есть способ ускорить этот процесс, и для этого вам понадобятся всего два компонента.