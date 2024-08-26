Как быстро сделать компост при помощи простого средства: советы агронома

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Компост — это натуральное удобрение, которое способно в разы повысить урожайность на вашем участке. Однако стандартный процесс его приготовления может занять годы. Но что, если мы скажем вам, что существует способ ускорить этот процесс? Агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской академии делится секретом, который поможет вам получить готовый компост в считанные месяцы.
В отличие от птичьего помета и навоза, компост не несет вреда для почвы. Даже наоборот, он способен значительно улучшить структуру почвы, повысить её плодородие и, как следствие, увеличить урожайность ваших растений.
На многих дачных участках можно найти компостные ямы, где дачники складируют растительные и пищевые остатки. Стандартный процесс переработки занимает от 2 до 3 лет. За это время органические отходы перегнивают, превращаясь в ценное удобрение. Однако есть способ ускорить этот процесс, и для этого вам понадобятся всего два компонента.
Ксения Давыдова предлагает использовать крахмал и мочевину для ускорения переработки компоста. Если вы берете одну столовую ложку крахмала, добавьте к ней одну столовую ложку мочевины. Перемешайте их тщательно до однородного состояния.
Мочевина обеспечивает оптимальную температуру, стимулируя развитие полезных бактерий и предотвращая размножение патогенных микроорганизмов. Крахмал служит превосходной питательной основой для компостируемых растений, что ускоряет процесс разложения.
— Этот метод позволит вам значительно сократить время переработки компоста и получить готовое удобрение в разы быстрее, — утверждает агроном.
По словам эксперта-агронома Николая Сенчукова, в компост можно добавлять растительные остатки без корней, ботву, испорченные фрукты и овощи, кору и ветки деревьев, стружку, а также пищевые отходы, мясо, рыбу, кости, молоко и молочные продукты. Но нельзя класть остатки твердых растений, фруктовые косточки, ореховую скорлупу и сорняки с семенами.
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