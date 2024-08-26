Хабиров похвастался наградой

Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что вандалы уродуют Башкирию. Уличные хулиганы крушат всё, что видят. Под их деструктивную энергию попадают и скамейки, и спортивные тренажеры. Причем все они — новые, установлены недавно. То есть, благоустройство городов превращается в непрерывный процесс: не успевают ставить новинки, как их уже надо ремонтировать. Это вызывает печаль как у местных жителей, так и у чиновников. Так, в одном районе Башкирии чиновникам пришлось отказаться от остекления остановок: не успевали менять битые детали. Теперь для павильонов ожидания транспорта будут использовать не стекло, а покрытие для дачных теплиц. Оно и дешевле, и антивандальнее. Но, конечно, не так эстетично.