Хабиров похвастался наградой

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:17
В Калуге завершился Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений», в рамках которого стали известный регионы-лауреаты первой профильной Нацпремии. Она присуждалась субъектам Федерации по суммарному итогу за пять лет в этой сфере. Башкирия попала в топ-3 по числу победителей: за период с 2018 по 2023 год в регионе успешно реализовали 29 проектов благоустройства в малых и исторических городах региона. На эти цели Республика Башкортостан получила из федеральной казны около ₽4 млрд.
— Всего за последние пять лет мы благоустроили 683 общественные территории. В 2024 году в работе — еще более 120, — отметил в своем сообщении глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров.
Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что вандалы уродуют Башкирию. Уличные хулиганы крушат всё, что видят. Под их деструктивную энергию попадают и скамейки, и спортивные тренажеры. Причем все они — новые, установлены недавно. То есть, благоустройство городов превращается в непрерывный процесс: не успевают ставить новинки, как их уже надо ремонтировать. Это вызывает печаль как у местных жителей, так и у чиновников. Так, в одном районе Башкирии чиновникам пришлось отказаться от остекления остановок: не успевали менять битые детали. Теперь для павильонов ожидания транспорта будут использовать не стекло, а покрытие для дачных теплиц. Оно и дешевле, и антивандальнее. Но, конечно, не так эстетично.