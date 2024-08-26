Башкирский Пельш засветился в шоу «Первого канала»

Съемки проходили в декабре 2023 года, а сам выпуск вышел в эфир в августе 2024 года. В качестве тематики программы выбрали «двойников звезд», и Вячеслав делил гримерку с артистами, которые представляли собой «клонов» известных личностей — Стаса Михайлова, Леонида Якубовича и других. Вячеслав отметил высокий уровень профессионализма всей команды: «Выходящий на экраны продукт является лишь вершиной гигантского айсберга».