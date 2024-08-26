Башкирский Пельш засветился в шоу «Первого канала»

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Вячеслав Мазин, известный как талантливый тамада, попал в эфир Первого канала благодаря своей уникальной харизме и внешнему сходству с легендарным ведущим Валдисом Пельшем. Его пригласили участвовать в игре после телефонного блиц-опроса.
— Проведя блиц-опрос, московский собеседник сообщил, что мой IQ несколько выше среднего по палате, и, как следствие, меня ждут 4 декабря 2023 года к 12.00 на запись передачи, — рассказывает Вячеслав Мазин.
Так же он поделился своими впечатлениями от съемок.
— Забегая вперёд, скажу, что принимающая сторона была безупречна во всём — от организации трансфера до подачи жизненно необходимого кофе после бессонной ночи, — комментирует Вячеслав.
Съемки проходили в декабре 2023 года, а сам выпуск вышел в эфир в августе 2024 года. В качестве тематики программы выбрали «двойников звезд», и Вячеслав делил гримерку с артистами, которые представляли собой «клонов» известных личностей — Стаса Михайлова, Леонида Якубовича и других. Вячеслав отметил высокий уровень профессионализма всей команды: «Выходящий на экраны продукт является лишь вершиной гигантского айсберга».
В результате своего участия в интеллектуальном шоу Мазин прошел 11 вопросов и заработал ₽100 000.