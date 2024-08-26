mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 12:00

Published Вчера, 12:00

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

10 причин, почему ваш дом может нанести вред вашему здоровью

10 вредных «домашних» факторов, которые могут портить жизнь

26 августа 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney
10 причин, почему ваш дом может нанести вред вашему здоровью
Дом — это место, где мы проводим значительную часть времени, и, как правило, он ассоциируется у нас с уютом и безопасностью. Однако некоторые аспекты нашего домашнего быта могут негативно сказываться на здоровье.

Когда мы думаем о доме, нам на ум приходят уютные вечера у камина, семейные ужины и спокойные ночи. Однако есть аспекты домашней обстановки, которые могут негативно сказываться на нашем здоровье.

Исследователи изучили, как именно организация и использование нашего жилого пространства могут способствовать ожирению и развитию хронических заболеваний. Давайте разберем основные моменты и посмотрим, как можно изменить наш дом к лучшему. Журнал Time собрал все последние исследования и разработал факторов, которые мешают нам по-настоящему жить в своем же доме.

1. Пустые калории в шкафах

«Пустые калории» — это еда с высоким содержанием жиров и углеводов, но низкой биологической ценностью. По мнению Кристин М. Палумбо, зарегистрированного диетолога из Чикаго, наличие в доме «триггерных» продуктов, таких как мороженое, печенье и чипсы, может разрушить любую программу здорового питания. Особенно сложно сопротивляться соблазну в период с 15:00 до позднего вечера.

  • Как решить проблему: уберите соблазнительные продукты из дома или разделите их на маленькие порции. Например, зарегистрированный диетолог Лия Кауфман предлагает хранить порции печенья в пакетиках Ziploc по 150 калорий каждый.

2. Слишком много света в спальне

Исследования все чаще показывают связь между качественным сном и здоровым весом. В Американском журнале эпидемиологии опубликовано исследование, которое показало, что люди, спящие в темных комнатах, на 21% реже страдают ожирением.

Основная причина — гормон мелатонин, который регулирует наш сон. Недостаток мелатонина мешает нам полноценно отдохнуть и восстановиться, что может препятствовать процессу похудения.

  • Как решить проблему: выключайте ночники и купите тёмные плотные шторы, чтобы мелатонин вырабатывался в нужном количестве.
Слишком много света в спальнеСлишком много света в спальне
Слишком много света в спальне
Фото: Изображение Midjourney

3. Гаджеты в спальне

Исследование, опубликованное в журнале Pediatric Obesity, показало, что дети, у которых есть телевизор или компьютер в спальне, чаще страдают от лишнего веса и имеют плохие привычки образа жизни.

Дети с одним электронным устройством в спальне в 1,47 раза чаще страдают от ожирения, а с тремя устройствами — в 2,57 раза чаще.

  • Как решить проблему: оставляйте все гаджеты в гостиной. Спальня должна быть только для отдыха.

4. Размер и цвет тарелок

Когда еда подается на большую тарелку, она кажется меньшей из-за видимого пустого пространства, что побуждает нас накладывать больше. Исследования Корнелла показали, что и взрослые, и дети накладывают больше еды в большие миски, потребляя на 44% больше калорий.

Также цвет тарелки влияет на количество еды, например, люди накладывают на 22% больше пасты альфредо на белые тарелки по сравнению с красными, поэтому важно создать контраст между едой и тарелкой.

  • Как решить проблему: ешьте из тарелок среднего размера и тёмных цветов. Это поможет контролировать порции.

5. Фрукты на виду

Если здоровая пища находится не в поле зрения, вероятность того, что вы захотите её съесть, меньше. Большинство фруктов не нужно хранить в холодильнике. Купите себе фруктовую вазу и наполните ее яркими полезными продуктами, такими как яблоки, апельсины и груши.

  • Как решить проблему: храните фрукты в вазе на столе. Это не только красиво, но и полезно.
Фрукты на видуФрукты на виду
Фрукты на виду
Фото: Изображение Midjourney

6. Тёплый дом

Температура в доме также может влиять на наше здоровье. Исследование, опубликованное в журнале Diabetes, показало, что снижение температуры в спальне может помочь сжигать жир на животе. Спящие в прохладной комнате участники исследования удвоили свои запасы бурого жира, который помогает сжигать калории.

  • Как решить проблему: спите в прохладной комнате. Оптимальная температура — около 18 °C.

7. Утренний свет

После плохого сна гормоны, контролирующие голод, могут выйти из-под контроля. Исследование, опубликованное в Международном журнале эндокринологии, показало, что тусклый утренний свет снижает уровень лептина — гормона, который помогает нам чувствовать сытость.

  • Как решить проблему: распахивайте шторы и включайте светильники сразу после пробуждения. Это поможет организму проснуться и начать день правильно.
После плохого сна гормоны, контролирующие голод, могут выйти из-под контроля.После плохого сна гормоны, контролирующие голод, могут выйти из-под контроля.
После плохого сна гормоны, контролирующие голод, могут выйти из-под контроля.
Фото: Изображение Midjourney

8. Телевизоры на кухне

Чем больше у вас телевизоров в доме, тем выше риск ожирения. Телевизор на кухне особенно опасен, так как он отвлекает нас от осознанного потребления пищи.

  • Как решить проблему: уберите телевизор и сократите количество времени, проведённого перед экраном.

9. Уютная гостиная

После рабочего дня легко поддаться искушению и провести вечер на диване. Однако длительное сидение вредно для здоровья. Чем меньше мы двигаемся, тем больше сахара остается в крови, что может привести к диабету и другим проблемам.

  • Как решить проблему: старайтесь проводить меньше времени, сидя на одном месте. Вставайте и двигайтесь каждые полчаса.

10. Спортивный инвентарь вне поля зрения

Когда гантели и тренажеры спрятаны, они легко забываются.

  • Как решить проблему: держите спортивный инвентарь на виду. Это будет постоянным напоминанием о необходимости заниматься спортом. Например, беговая дорожка рядом с окном может стать отличным стимулом для занятий спортом.
Спортивный инвентарь вне поля зренияСпортивный инвентарь вне поля зрения
Спортивный инвентарь вне поля зрения
Фото: Изображение Midjourney
Читайте также:
8 методов тайм-менеджмента и лайфхаков, чтобы не тратить всё время на уборку домаГрязь и нагар уйдут легко: ароматное средство для чистки духовкиЦарь-лимон вырос в Башкирии
#Ольга Харина#Искусство и дизайн#Дом#Дизайн-проект#КЦ#Дом и сад#Дизайн
Подпишитесь
Причёски, цветы, линейка: чек-лист для родителей к 1 сентября
Сегодня, 07:35
Видео. Голодные хищники атаковали дом в Башкирии
Сегодня, 11:24
Уфимка с ребенком и без жилья обратилась за помощью к Бастрыкину
Сегодня, 09:50
Полина Гагарина отдаст гонорар за Уфу на СВО
Сегодня, 10:46
Погода в Башкирии кардинально изменится
Сегодня, 10:04
В Уфе пройдет большая бизнес-конференция ​«CRM И ПРОДАЖИ​»
Сегодня, 08:44