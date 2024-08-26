10 вредных «домашних» факторов, которые могут портить жизнь

Posted Вчера, 12:00
Published Вчера, 12:00
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Когда мы думаем о доме, нам на ум приходят уютные вечера у камина, семейные ужины и спокойные ночи. Однако есть аспекты домашней обстановки, которые могут негативно сказываться на нашем здоровье.
Исследователи изучили, как именно организация и использование нашего жилого пространства могут способствовать ожирению и развитию хронических заболеваний. Давайте разберем основные моменты и посмотрим, как можно изменить наш дом к лучшему. Журнал Time собрал все последние исследования и разработал факторов, которые мешают нам по-настоящему жить в своем же доме.
«Пустые калории» — это еда с высоким содержанием жиров и углеводов, но низкой биологической ценностью. По мнению Кристин М. Палумбо, зарегистрированного диетолога из Чикаго, наличие в доме «триггерных» продуктов, таких как мороженое, печенье и чипсы, может разрушить любую программу здорового питания. Особенно сложно сопротивляться соблазну в период с 15:00 до позднего вечера.
Исследования все чаще показывают связь между качественным сном и здоровым весом. В Американском журнале эпидемиологии опубликовано исследование, которое показало, что люди, спящие в темных комнатах, на 21% реже страдают ожирением.
Основная причина — гормон мелатонин, который регулирует наш сон. Недостаток мелатонина мешает нам полноценно отдохнуть и восстановиться, что может препятствовать процессу похудения.
Исследование, опубликованное в журнале Pediatric Obesity, показало, что дети, у которых есть телевизор или компьютер в спальне, чаще страдают от лишнего веса и имеют плохие привычки образа жизни.
Дети с одним электронным устройством в спальне в 1,47 раза чаще страдают от ожирения, а с тремя устройствами — в 2,57 раза чаще.
Когда еда подается на большую тарелку, она кажется меньшей из-за видимого пустого пространства, что побуждает нас накладывать больше. Исследования Корнелла показали, что и взрослые, и дети накладывают больше еды в большие миски, потребляя на 44% больше калорий.
Также цвет тарелки влияет на количество еды, например, люди накладывают на 22% больше пасты альфредо на белые тарелки по сравнению с красными, поэтому важно создать контраст между едой и тарелкой.
Если здоровая пища находится не в поле зрения, вероятность того, что вы захотите её съесть, меньше. Большинство фруктов не нужно хранить в холодильнике. Купите себе фруктовую вазу и наполните ее яркими полезными продуктами, такими как яблоки, апельсины и груши.
Температура в доме также может влиять на наше здоровье. Исследование, опубликованное в журнале Diabetes, показало, что снижение температуры в спальне может помочь сжигать жир на животе. Спящие в прохладной комнате участники исследования удвоили свои запасы бурого жира, который помогает сжигать калории.
После плохого сна гормоны, контролирующие голод, могут выйти из-под контроля. Исследование, опубликованное в Международном журнале эндокринологии, показало, что тусклый утренний свет снижает уровень лептина — гормона, который помогает нам чувствовать сытость.
Чем больше у вас телевизоров в доме, тем выше риск ожирения. Телевизор на кухне особенно опасен, так как он отвлекает нас от осознанного потребления пищи.
После рабочего дня легко поддаться искушению и провести вечер на диване. Однако длительное сидение вредно для здоровья. Чем меньше мы двигаемся, тем больше сахара остается в крови, что может привести к диабету и другим проблемам.
Когда гантели и тренажеры спрятаны, они легко забываются.