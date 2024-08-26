10 вредных «домашних» факторов, которые могут портить жизнь

Исследователи изучили, как именно организация и использование нашего жилого пространства могут способствовать ожирению и развитию хронических заболеваний. Давайте разберем основные моменты и посмотрим, как можно изменить наш дом к лучшему. Журнал Time собрал все последние исследования и разработал факторов, которые мешают нам по-настоящему жить в своем же доме.