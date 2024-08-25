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«УАЗик» проиграл схватку грязи Башкирии

«УАЗик» проиграл схватку грязи Башкирии

25 августа 2024, 17:47
Фото: ГК РБ по ЧС
Веселая компания на отечественном «джипе» не смогла преодолеть топи родной глуши региона в воскресенье, 25 августа, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Каждый из нас с детства знает, что грязи не боятся не только танки, но и отечественные «внедорожники» — «УАЗики». Но случай в Башкирии опровергает это народное убеждение. Так, в Нуримановском районе Республики Башкортостан шестеро пассажиров «УАЗика» — «буханки», в числе которых был один ребенок, оказались пленниками грязевой жижи. Компания местных жителей решила форсировать лужу вброд, но грязь оказалась сильнее. Отечественный «джип» увяз — пришлось звать на помощь.

— Сигнал о необходимости помощи поступил из села Павловка в Нуримановском районе Республики Башкортостан ночью в воскресенье, 25 августа. Спасатели эвакуировали водителя и пассажиров и развезли их по домам, — сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Напомним, в Башкирии из-за массового ДТП, в котором разорвало «ГАЗель»,пришлось вводить реверсивное движение.

Бензовоз разорвал «ГАЗель» на трассе в Башкирии
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