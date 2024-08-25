«УАЗик» проиграл схватку грязи Башкирии

Каждый из нас с детства знает, что грязи не боятся не только танки, но и отечественные «внедорожники» — «УАЗики». Но случай в Башкирии опровергает это народное убеждение. Так, в Нуримановском районе Республики Башкортостан шестеро пассажиров «УАЗика» — «буханки», в числе которых был один ребенок, оказались пленниками грязевой жижи. Компания местных жителей решила форсировать лужу вброд, но грязь оказалась сильнее. Отечественный «джип» увяз — пришлось звать на помощь.



