«УАЗик» проиграл схватку грязи Башкирии

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Каждый из нас с детства знает, что грязи не боятся не только танки, но и отечественные «внедорожники» — «УАЗики». Но случай в Башкирии опровергает это народное убеждение. Так, в Нуримановском районе Республики Башкортостан шестеро пассажиров «УАЗика» — «буханки», в числе которых был один ребенок, оказались пленниками грязевой жижи. Компания местных жителей решила форсировать лужу вброд, но грязь оказалась сильнее. Отечественный «джип» увяз — пришлось звать на помощь.
— Сигнал о необходимости помощи поступил из села Павловка в Нуримановском районе Республики Башкортостан ночью в воскресенье, 25 августа. Спасатели эвакуировали водителя и пассажиров и развезли их по домам, — сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.
Напомним, в Башкирии из-за массового ДТП, в котором разорвало «ГАЗель»,пришлось вводить реверсивное движение.