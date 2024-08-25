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Пьяный тракторист наехал на трехлетнего ребенка в Башкирии

Пьяный тракторист наехал на трехлетнего ребенка в Башкирии

25 августа 2024, 07:20
Малыш играл со своей сестрой на улице, когда появилась тяжелая техника, сообщает Владимир Севастьянов.

Страшное ДТП случилось в селе Юлдыбаево Зилаирского района Башкирии, ою этом сообщил главный госавтоинспектор региона. Поздно вечером местный житель за рулем трактора МТЗ-80 возвращался от знакомого в состоянии сильного алкогольного опьянения. В какой-то момент он не справился с управлением техники и выехал с дороги на обочину, где в это время играл трехлетний мальчик с сестрой. Девочке повезло, она оказалась чуть дальше, а вот малыш попал под колеса трактора и получил серьезные травмы. Местные жители экстренно отвезли ребенка в районную больницу, где его сразу же госпитализировали в реанимацию.

При проверке тракториста выяснилось, что его техника нигде не зарегистрирована, прав управлять трактором у него нет, а сам водитель находился за рулем в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. В выдыхаемом им воздухе прибор показал 0,869 млг спирта. Это соответствует приблизительно выпитой бутылке водки.

Владимир Севастьянов также отметил, что за последних 24 часа в Башкирии произошло 10 ДТП в которых пострадали 11 человек.

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