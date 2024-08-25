Пьяный тракторист наехал на трехлетнего ребенка в Башкирии

Страшное ДТП случилось в селе Юлдыбаево Зилаирского района Башкирии, ою этом сообщил главный госавтоинспектор региона. Поздно вечером местный житель за рулем трактора МТЗ-80 возвращался от знакомого в состоянии сильного алкогольного опьянения. В какой-то момент он не справился с управлением техники и выехал с дороги на обочину, где в это время играл трехлетний мальчик с сестрой. Девочке повезло, она оказалась чуть дальше, а вот малыш попал под колеса трактора и получил серьезные травмы. Местные жители экстренно отвезли ребенка в районную больницу, где его сразу же госпитализировали в реанимацию.