Пьяный тракторист наехал на трехлетнего ребенка в Башкирии

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Страшное ДТП случилось в селе Юлдыбаево Зилаирского района Башкирии, ою этом сообщил главный госавтоинспектор региона. Поздно вечером местный житель за рулем трактора МТЗ-80 возвращался от знакомого в состоянии сильного алкогольного опьянения. В какой-то момент он не справился с управлением техники и выехал с дороги на обочину, где в это время играл трехлетний мальчик с сестрой. Девочке повезло, она оказалась чуть дальше, а вот малыш попал под колеса трактора и получил серьезные травмы. Местные жители экстренно отвезли ребенка в районную больницу, где его сразу же госпитализировали в реанимацию.
При проверке тракториста выяснилось, что его техника нигде не зарегистрирована, прав управлять трактором у него нет, а сам водитель находился за рулем в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. В выдыхаемом им воздухе прибор показал 0,869 млг спирта. Это соответствует приблизительно выпитой бутылке водки.
Владимир Севастьянов также отметил, что за последних 24 часа в Башкирии произошло 10 ДТП в которых пострадали 11 человек.