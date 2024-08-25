Обгорели лицо, шея и руки — мужчина сильно пострадал при пожаре в Башкирии

ЧП произошло в селе Николо-Березовка Краснокамского района Башкирии сегодня ночью. На центральной улице загорелась квартира в многоквартирном доме. Прибывшие на место происшествия огнеборцы нашли в квартире тело хозяина, который очень сильно обгорел, но был жив. Его экстренно доставили в реанимацию больницы города Нефтекамск.