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Published Сегодня, 07:01

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Updated Сегодня, 07:03

Обгорели лицо, шея и руки — мужчина сильно пострадал при пожаре в Башкирии

Обгорели лицо, шея и руки — мужчина сильно пострадал при пожаре в Башкирии

25 августа 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney
С сильными ожогами жителя Краснокамского района доставили в больницу, сообщает пресс-служба МЧС.

ЧП произошло в селе Николо-Березовка Краснокамского района Башкирии сегодня ночью. На центральной улице загорелась квартира в многоквартирном доме. Прибывшие на место происшествия огнеборцы нашли в квартире тело хозяина, который очень сильно обгорел, но был жив. Его экстренно доставили в реанимацию больницы города Нефтекамск.

По словам соседей, мужчина жил один, много пил, а в последнее время часто говорил о том, что устал жить.

— Он пил беспробудно, жил один мы всегда боялись, что что-то произойдет, что он устроит пожар нам, так и случилось. Спасибо огнеборцам, что оперативно приехали и не дали пламени разгореться сильнее, — рассказал сосед Вадим Брайдов.
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