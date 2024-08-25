mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Небесный треугольник ожидает жителей Башкирии

Небесный треугольник ожидает жителей Башкирии

25 августа 2024, 05:57
Фото: Изображение Midjourney
Три небесных светила видимых глазами с земли без телескопа образуют в небе треугольник, сообщили в Уфимском планетарии.

Астрономическое явление произойдет ночью 28 августа в среду. Планета Марс, видимая, как желтый круг и планета Юпитер, наблюдаемая как яркая точка встретятся в созвездии тельца на севере неба с Луной и образуют треугольник.

По словам специалистов, такие космические явления происходят раз в несколько лет и популярны потому, что их можно разглядеть самостоятельно без приспособлений. При чистом небе смотреть после 23.00 нужно на северо-восток. Там появится Луна, следом за ней Юпитер и последний Марс. В древности такое положение светил объяснялось тем, что боги плодородия благословляют жителей Средней полосы на уборку урожая.

Читайте также:
«Шоу еще не последнее»: астроном из Уфы объяснила причину появления северного сияния
#Башкирия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Небо#Небо Башкирии#Багровое небо
Подпишитесь
Инфоцыгане в Башкирии: как не попасться на удочку с обещанием успешной сладкой жизни
Сегодня, 04:35
Обгорели лицо, шея и руки — мужчина сильно пострадал при пожаре в Башкирии
Сегодня, 07:01
Больше пожарных депо — меньше пожаров в Башкирии
Сегодня, 06:50
Долгожданное тепло придет в Башкирию
Сегодня, 05:48
Инвалид-штурмовик СВО скончался в Башкирии
Вчера, 13:29
В Башкирии не дают похоронить бойца СВО
Вчера, 11:54