Небесный треугольник ожидает жителей Башкирии

По словам специалистов, такие космические явления происходят раз в несколько лет и популярны потому, что их можно разглядеть самостоятельно без приспособлений. При чистом небе смотреть после 23.00 нужно на северо-восток. Там появится Луна, следом за ней Юпитер и последний Марс. В древности такое положение светил объяснялось тем, что боги плодородия благословляют жителей Средней полосы на уборку урожая.