Небесный треугольник ожидает жителей Башкирии

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Астрономическое явление произойдет ночью 28 августа в среду. Планета Марс, видимая, как желтый круг и планета Юпитер, наблюдаемая как яркая точка встретятся в созвездии тельца на севере неба с Луной и образуют треугольник.
По словам специалистов, такие космические явления происходят раз в несколько лет и популярны потому, что их можно разглядеть самостоятельно без приспособлений. При чистом небе смотреть после 23.00 нужно на северо-восток. Там появится Луна, следом за ней Юпитер и последний Марс. В древности такое положение светил объяснялось тем, что боги плодородия благословляют жителей Средней полосы на уборку урожая.