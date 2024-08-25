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Житель Стерлитамака подарил мошенникам 5 млн рублей

Набрал кредитов на 5 млн рублей, чтобы стать инвестором житель Стерлитамака

25 августа 2024, 06:28
Фото: Изображение Midjourney

Житель Стерлитамака подарил мошенникам 5 млн рублей

По данным пресс-службы МВД по РБ мошенники продолжают обманывать жителей Башкирии под видом инвестиций.

Так, в полицию Стерлитамака обратился местный житель. Мужчина рассказал, что спустил все свои сбережения, а также кредитные средства на «инвестирование». По словам пострадавшего, несколько недель назад ему в мессенджере позвонил неизвестный и сообщил, что номер мужчины выиграл в лотерею известной финансовой компании и они решили ему помочь много заработать.

Ему сделали поддельный брокерский счет и подарили первую сумму для инвестиций, которая за сутки стала втрое большей. Аппетит как известно, приходит во время еды, так и герой публикации решив, что ему несказанно повезло, сначала внес на этот счет свои сбережения, а потом и кредитные средства. Ему обещали сказочное обогащение. Однако волшебства не произошло, и вскоре якобы финансовый аналитик перестал выходить на связь, а чет стал недоступным. Мужчина понял, что его обманули. Он добровольно передал аферистам более пяти миллионов рублей и остался ни с чем.

По данным пресс-службы МВД по РБ за сутки жители региона передали мошенникам более 12 млн рублей.

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