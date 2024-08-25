Набрал кредитов на 5 млн рублей, чтобы стать инвестором житель Стерлитамака

Ему сделали поддельный брокерский счет и подарили первую сумму для инвестиций, которая за сутки стала втрое большей. Аппетит как известно, приходит во время еды, так и герой публикации решив, что ему несказанно повезло, сначала внес на этот счет свои сбережения, а потом и кредитные средства. Ему обещали сказочное обогащение. Однако волшебства не произошло, и вскоре якобы финансовый аналитик перестал выходить на связь, а чет стал недоступным. Мужчина понял, что его обманули. Он добровольно передал аферистам более пяти миллионов рублей и остался ни с чем.