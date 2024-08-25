Лето всё: дожди и холод возвращаются в Башкирию

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
Прогноз погоды в Башкирии и Уфе на последние дни августа больше напоминает лотерею, чем классическое начало бархатного сезона или бабье лето. Согласно данным синоптиков, после совсем короткого бабьего лета в Башкирии и Уфе снова зарядят дожди. Зонтик станет спутником пешеходов уже в конце рабочей недели.
Кроме того, по прогнозам синоптиков погода в Башкирии и Уфе еще летом станет больше напоминать середину осени. Так, в последние дни августа температура воздуха в регионе может снизиться до +3 °С. Правда, такие низкие температуры в Башкирии ждут лишь в темное время суток. Днем в течение недели в Уфе будет до +24 °С. Самым теплым днём будущей недели обещает стать среда, 28 августа. А дожди вернутся в столицу Башкирии уже в субботу, 30 августа.