Лафа закончилась: никто не повезет жителей Башкирии на любимый курорт

Прекращение работы маршрута «Уфа — Соль-Илецк» связано с окончанием курортного сезона в здравнице «Солёные озера». Последний день работы в 2024 году — 1 сентября. Автобусная навигация между Уфой и Соль-Илецком была налажена с 14 июля 2024 года. Стоимость билетов составляла от ₽1 800, время в пути — около семи часов.