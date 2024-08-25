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Posted 25 августа, 18:09

Published 25 августа, 18:09

Modified 25 августа, 18:11

Updated 25 августа, 18:11

Лафа закончилась: никто не повезет жителей Башкирии на любимый курорт

25 августа 2024, 18:09
«Башавтотранс» заявил о прекращении работы маршрута, сообщает Министерство транспорта Республики Башкортостан.

Государственное унитарное предприятие «Башавтотранс» с 27 августа прекращает работу маршрута на излюбленный жителями региона курорт в Оренбургской области. Последний автобус маршрута №959 «Уфа — Соль-Илецк» уйдет с Южного автовокзала столицы Башкирии во вторник, 27 августа, в 23:00. Последний автобус уйдет из курортной зоны утром в среду, 28 августа.

Прекращение работы маршрута «Уфа — Соль-Илецк» связано с окончанием курортного сезона в здравнице «Солёные озера». Последний день работы в 2024 году — 1 сентября. Автобусная навигация между Уфой и Соль-Илецком была налажена с 14 июля 2024 года. Стоимость билетов составляла от ₽1 800, время в пути — около семи часов.

«Лежаки приходится выпрашивать на коленях»: отзывы туристов про Соленые озера
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Напомним, ранее Mkset узнал отзывы туристов о «Соленых озёрах» Соль-Илецка. Мнение гостей о курорте можно увидеть в публикации «Лежаки приходится выпрашивать на коленях»: отзывы туристов про Соленые озера.

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