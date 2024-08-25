Инфоцыгане в Башкирии: как не попасться на удочку с обещанием успешной сладкой жизни

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Такие люди слушают блогеров (так называемых инфоцыган), которые заверяют, что можно изменить свою жизнь с помощью визуализаций, аффирмаций и прочих ненаучных способов, и готовы отдать за это любые суммы.
Кто такие инфоцыгане?
Инфоцыгане — это бизнесмены, которые продают свои продукты (тренинги, курсы, марафоны), обещая ученикам достичь после прохождения курсов «успешного успеха». Цены за такие услуги могут начинаться от нескольких тысяч рублей, а конечная стоимость продукта иногда доходит до сотен тысяч рублей, а порой и долларов.
Основная составляющая такого рода тренингов, курсов — информация о том, как стать успешным и богатым. «Наставники» как могут мотивируют своих учеников к зарабатыванию денег, всячески поддерживают их, а наиболее продвинутые включают в свои курсы духовные практики и медитации.
Насколько это действенно, разбиралась корреспондент Мксеть.
Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская начала зарабатывать на своих инфопродуктах в 2015 году. Сама она называет себя «профессиональным тренером, коучем и проводником в мире исполнения желаний». Сначала она проводила марафоны желаний, потом запустила различные тренинги по психологии отношений и даже зачатию ребенка. Сама она утверждала, что обладает энергией, которая может помочь бездетным парам осуществить заветное желание.
При этом блогер могла раскритиковать тех, кто не готов выложить за ее продукты кругленькую сумму. А когда участники одного из марафонов скинули ей на счет меньше, чем она ожидала (ее кошелек пополнился при этом на 12 млн рублей!), Блиновская назвала их «жадными».
В 2020 году, по данным Forbes, «королева марафонов» заработала 330 млн рублей, а прибыль ее составила 200 млн рублей. В апреле 2023 года ее задержали по подозрению в неуплате налогов на сумму более 918 млн рублей; также набежали пени и штрафы, общая сумма долга государству — 1,5 млрд рублей. 1 августа 2024 года Блиновской вынесли обвинение в уклонении от уплаты налогов, легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.
Аяз Шабутдинов
Известный блогер и миллиардер Аяз Шабутдинов продавал образовательные курсы, на которых учил зарабатывать миллионы, даже если начать бизнес с нуля. Так, на курс «Я — предприниматель» — могли попасть и новички, его стоимость — до 149 тысяч рублей. А на МСА отбирали из тех, кто уже владеет каким-либо бизнесом и зарабатывает на этом от 100 тысяч рублей в месяц, цена курса — до 1,5 млн рублей.
Отзывы в интернете о курсах Шабутдинова разнятся. Одни считают, что это действительно полезная информация. Другие — что это что-то на сектантском.
Напомним, в ноябре 2023 года Шабутдинова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. На него заявили восемь человек, которые заключили с ним договоры на суммы от 100 тысяч до 1,9 млн рублей. В настоящее время Аяз находится под стражей.
Как обстоят дела в Уфе?
В Уфе тоже есть блогеры, которые продают свои инфопродукты. Среди наиболее известных — Гузель Шарафутдинова, которая называет себя целителем души и проводит разборы по датам рождения. По ее словам, после ее наставничества люди больше зарабатывают и интереснее ведут свои блоги.
Также пользуется популярность инвестор и трейдер Азат Валеев, который учит, «как заставить деньги работать на вас». Он создал свой центр онлайн-образования, выпустил книгу о том, как начать инвестировать. Коуч отмечает, что его цель — помогать людям овладевать новыми инструментами удаленного заработка и благодаря этому увеличивать доходы. Интересно, много ли его читателей стали инвесторами и сказочно разбогатели?
Не стоит забывать и о «наставнике предпринимателей» Евгении Приземине.
Приземин обещает якобы научить учеников, как построить свою бизнес-модель, собрать вокруг эффективную команду и привлечь целевого клиента. Результатом участия на курсе станет масштабирование бизнеса или полное банкротство. Угадать сложно.
— Заплатил за тренинг 400 000 рублей. Мне этот товарищ обещал повышение дохода в несколько раз. Меня добавили в чат, где на любое мое сомнение на меня сразу накидывалось пару человек и говорили, что я не прав, что у меня получится. Основной посыл всех лекций — что я цену за свою продукцию должен был поднять в несколько раз. Его не волновало, что тогда товар становится неконкурентоспособным, главное — поднять цену. Его идеи сразу же поддерживали люди из чата. Общая обстановка была такая, что тебе внушали как бы твою сверхсилу. В итоге я доход не увеличил, так как после повышения цены мою продукцию люди просто перестали покупать, пришлось вернуться на старые ценники, — рассказал Мксеть один из его бывших учеников.
Комментарий психолога Алисы Курамшиной
— Инфоцыгане действуют по специальным схемам, которые разработаны для них профессиональными психологами и маркетологами. Поэтому обычному человеку следует овладеть базовыми знаниями по нейролингвистическому программированию, финансовой грамотности, что оградить себя от их влияния. Вот, к примеру, часть приемов, которая использует все псевдокоучи:
- Создание образа эксперта. Они часто представляют себя как успешные бизнесмены или эксперты в своей области, подчеркивая свои достижения и опыт.
- Использование маркетинга страха. Инфоцыгане могут манипулировать страхами своих подписчиков, утверждая, что без их курсов они останутся в бедности или не достигнут своих целей.
- Обещания «легких» решений. Они обещают простые шаги к успеху, которые не требуют значительных усилий или времени, что делает их курсы привлекательными для широкой аудитории.
- Создание сообщества. Такие «гуру» часто формируют закрытые группы или чаты, где участники могут делиться своими успехами и поддерживать друг друга, создавая иллюзию поддержки и единства. Понятное дело, что зачастую о своих успехах пишут специально для этого купленные люди.
- Ограниченные предложения. Часто они используют тактику ограниченного времени или количества мест на курсах, чтобы побудить людей принимать решения быстрее.
Важно помнить, что за каждым «лёгким» успехом стоит труд и время. Прежде чем инвестировать в курсы или тренинги, стоит тщательно исследовать информацию и подходить к выбору с критическим мышлением. Пока готовился материал стало известно, что налоговые органы Башкирии плотно работают по региональным блогерам и периодически проводят камеральные проверки их деятельности.