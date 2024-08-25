Инфоцыгане в Башкирии: как не попасться на удочку с обещанием успешной сладкой жизни

Известный блогер и миллиардер Аяз Шабутдинов продавал образовательные курсы, на которых учил зарабатывать миллионы, даже если начать бизнес с нуля. Так, на курс «Я — предприниматель» — могли попасть и новички, его стоимость — до 149 тысяч рублей. А на МСА отбирали из тех, кто уже владеет каким-либо бизнесом и зарабатывает на этом от 100 тысяч рублей в месяц, цена курса — до 1,5 млн рублей.