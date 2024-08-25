Больше пожарных депо — меньше пожаров в Башкирии

Современное здание со встроенным гаражом площадью 743 кв.м находится в селе Сайраново. Его отстроили в рамках республиканской программы «Стратегии развития пожарно-спасательных сил». По словам специалистов, стационарного пункта огнеборцев в данном районе крайне не хватало. Вокруг несколько поселков и деревень, где проживают более 5000 человек, а также густой лес. Ранее, в случае возгорания, команду спасателей приходилось ждать, пока они приедут из другого населенного пункта.