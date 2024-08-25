Больше пожарных депо — меньше пожаров в Башкирии

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Современное здание со встроенным гаражом площадью 743 кв.м находится в селе Сайраново. Его отстроили в рамках республиканской программы «Стратегии развития пожарно-спасательных сил». По словам специалистов, стационарного пункта огнеборцев в данном районе крайне не хватало. Вокруг несколько поселков и деревень, где проживают более 5000 человек, а также густой лес. Ранее, в случае возгорания, команду спасателей приходилось ждать, пока они приедут из другого населенного пункта.
Работать в новом депо будут 15 человек, все они прошли профессиональную подготовку. Местные жители говорят, что очень рады такому нововведению.
— Мы несказанно рады, что рядом с нами появилась современная пожарная часть. Летом у нас часто возгорания бывают в лесу, приходилось даже самим их тушить. Кроме того, у многих деревянные дома, которые могут вспыхнуть как спички, а когда пожарные рядом на постоянной основе, так даже надежнее, спокойнее, — рассказал Абдул Ибрагимов.