Возгорание на базе отдыха в Башкирии

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Днём 24 августа на базе отдыха в Мелеузовском районе произошел инцидент, который мог бы обернуться серьезной трагедией. В потолочной части бани вспыхнул огонь, но благодаря быстрой реакции очевидцев, пламя было потушено до того, как ситуация вышла из-под контроля.
На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные из Госкомитета РБ по ЧС и МЧС России по РБ. Их помощь была необходима для окончательной ликвидации возгорания и проверки территории на наличие возможных очагов тления. К счастью, благодаря оперативным действиям местных жителей и профессионализму спасателей никто не пострадал.
Напомним, в этот же день в Башкирии на ходу загорелась электричка следовавшая по маршруту «Стерлитамак — Карламан».