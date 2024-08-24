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Updated Сегодня, 10:48

Возгорание на базе отдыха в Башкирии

Возгорание на базе отдыха в Башкирии

24 августа 2024, 10:45
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
В субботу, 24 августа, в Мелеузовском районе произошло возгорание в потолочной части бани на базе отдыха, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Днём 24 августа на базе отдыха в Мелеузовском районе произошел инцидент, который мог бы обернуться серьезной трагедией. В потолочной части бани вспыхнул огонь, но благодаря быстрой реакции очевидцев, пламя было потушено до того, как ситуация вышла из-под контроля.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные из Госкомитета РБ по ЧС и МЧС России по РБ. Их помощь была необходима для окончательной ликвидации возгорания и проверки территории на наличие возможных очагов тления. К счастью, благодаря оперативным действиям местных жителей и профессионализму спасателей никто не пострадал.

Напомним, в этот же день в Башкирии на ходу загорелась электричка следовавшая по маршруту «Стерлитамак — Карламан».

В Башкирии на ходу загорелась электричка
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