Возгорание на базе отдыха в Башкирии

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные из Госкомитета РБ по ЧС и МЧС России по РБ. Их помощь была необходима для окончательной ликвидации возгорания и проверки территории на наличие возможных очагов тления. К счастью, благодаря оперативным действиям местных жителей и профессионализму спасателей никто не пострадал.



Напомним, в этот же день в Башкирии на ходу загорелась электричка следовавшая по маршруту «Стерлитамак — Карламан».