В Башкирии на ходу загорелась электричка

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
На 96 километре Куйбышевской железной дороги загорелся электродвигатель состава. Пожарные МЧС России немедленно выехали на место происшествия, получив сообщение о возгорании.
На момент инцидента в электричке находилось три вагона, и 12 пассажиров смогли самостоятельно эвакуироваться. К счастью, никто из них не пострадал. Локомотивная бригада оперативно потушила пламя до прибытия огнеборцев, что помогло избежать более серьезных последствий.
После ликвидации возгорания электричка была отбуксирована на станцию «Белое Озеро». Пассажиры продолжили свое путешествие на следующей электричке «Уфа-Кумертау», и задержек в движении поездов не произошло.
В настоящее время дознаватель МЧС России проводит расследование причин пожара.