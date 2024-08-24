В Башкирии на ходу загорелась электричка

На момент инцидента в электричке находилось три вагона, и 12 пассажиров смогли самостоятельно эвакуироваться. К счастью, никто из них не пострадал. Локомотивная бригада оперативно потушила пламя до прибытия огнеборцев, что помогло избежать более серьезных последствий.