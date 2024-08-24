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В Башкирии на ходу загорелась электричка

В Башкирии на ходу загорелась электричка

24 августа 2024, 08:08
Фото: МЧС России
В Гафурийском районе произошло происшествие с электричкой, следовавшей по маршруту «Стерлитамак-Карламан», сообщает МЧС России.

На 96 километре Куйбышевской железной дороги загорелся электродвигатель состава. Пожарные МЧС России немедленно выехали на место происшествия, получив сообщение о возгорании.

На момент инцидента в электричке находилось три вагона, и 12 пассажиров смогли самостоятельно эвакуироваться. К счастью, никто из них не пострадал. Локомотивная бригада оперативно потушила пламя до прибытия огнеборцев, что помогло избежать более серьезных последствий.

Фото: МЧС России

После ликвидации возгорания электричка была отбуксирована на станцию «Белое Озеро». Пассажиры продолжили свое путешествие на следующей электричке «Уфа-Кумертау», и задержек в движении поездов не произошло.

В настоящее время дознаватель МЧС России проводит расследование причин пожара.

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