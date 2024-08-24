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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Уфимец спел дуэтом с мальчиком с балкона

Уфимец спел дуэтом с мальчиком с балкона

24 августа 2024, 11:29
Фото: 1MI
Мужчина с балкона поддержал юного исполнителя, исполняющего «Крылатые качели» во дворе.
Сюжет
Дети

На улице Достоевского в Уфе один из жильцов многоквартирного дома, услышав знакомую мелодию из фильма «Приключения Электроника», не смог устоять и начал подпевать мальчику, который радостно исполнял песню «Крылатые качели» во дворе, сообщает инсайдерский телеграмм-канал.

Этот импровизированный дуэт привлек внимание прохожих и соседей, которые с улыбками наблюдали за происходящим. Мужчина с балкона, видимо, был так вдохновлен детским голосом, что решил присоединиться к нему.

Оценил ли мальчик творческий порыв взрослого соседа — остается загадкой. Возможно, он был приятно удивлен или даже смущен таким вниманием к своему выступлению.

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