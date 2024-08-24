Уфимец спел дуэтом с мальчиком с балкона

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
На улице Достоевского в Уфе один из жильцов многоквартирного дома, услышав знакомую мелодию из фильма «Приключения Электроника», не смог устоять и начал подпевать мальчику, который радостно исполнял песню «Крылатые качели» во дворе, сообщает инсайдерский телеграмм-канал.
Этот импровизированный дуэт привлек внимание прохожих и соседей, которые с улыбками наблюдали за происходящим. Мужчина с балкона, видимо, был так вдохновлен детским голосом, что решил присоединиться к нему.
Оценил ли мальчик творческий порыв взрослого соседа — остается загадкой. Возможно, он был приятно удивлен или даже смущен таким вниманием к своему выступлению.