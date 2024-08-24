«Ты — не ты, когда голоден»

Как выяснилось позже, злоумышленник не только разбил окно киоска, но и похитил около 5 тысяч рублей наличными и контактный гриль стоимостью 10 тысяч рублей. Весь этот «улов» ему явно был нужен для личных нужд — ведь он успел потратить украденные деньги до того, как его поймали. А вот оборудование вернули владельцу, который вздохнул с облегчением.