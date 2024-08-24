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Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Голодного вора поймали в Башкирии

«Ты — не ты, когда голоден»

24 августа 2024, 04:43
Фото: МВД по РБ

Голодного вора поймали в Башкирии

В Стерлитамаке задержали вора, который не устоял перед шаурмой, сообщает МВД по РБ.

Все началось с того, что управляющий киоском обратился в дежурную часть МВД с тревожным сообщением — ночью кто-то разбил окно и похитил деньги и контактный гриль.

Сотрудники следственно-оперативной группы быстро прибыли на место происшествия. Осмотрев территорию, они собрали улики и изучили записи с камер видеонаблюдения. Не прошло много времени, как им удалось установить личность подозреваемого — это оказался 35-летний мужчина, который уже имел «опыт» в подобных делах.

Как выяснилось позже, злоумышленник не только разбил окно киоска, но и похитил около 5 тысяч рублей наличными и контактный гриль стоимостью 10 тысяч рублей. Весь этот «улов» ему явно был нужен для личных нужд — ведь он успел потратить украденные деньги до того, как его поймали. А вот оборудование вернули владельцу, который вздохнул с облегчением.

Задержанный мужчина полностью признал свою вину. Следственное управление УМВД по Стерлитамаку возбудило уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба. Мужчина заключен под стражу.

Видео: МВД по РБ
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