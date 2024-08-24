«Ты — не ты, когда голоден»

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Все началось с того, что управляющий киоском обратился в дежурную часть МВД с тревожным сообщением — ночью кто-то разбил окно и похитил деньги и контактный гриль.
Сотрудники следственно-оперативной группы быстро прибыли на место происшествия. Осмотрев территорию, они собрали улики и изучили записи с камер видеонаблюдения. Не прошло много времени, как им удалось установить личность подозреваемого — это оказался 35-летний мужчина, который уже имел «опыт» в подобных делах.
Как выяснилось позже, злоумышленник не только разбил окно киоска, но и похитил около 5 тысяч рублей наличными и контактный гриль стоимостью 10 тысяч рублей. Весь этот «улов» ему явно был нужен для личных нужд — ведь он успел потратить украденные деньги до того, как его поймали. А вот оборудование вернули владельцу, который вздохнул с облегчением.
Задержанный мужчина полностью признал свою вину. Следственное управление УМВД по Стерлитамаку возбудило уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба. Мужчина заключен под стражу.