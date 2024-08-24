Радий Хабиров рассказал про развлечения своей молодости

В 2022 году проект реконструкции парка имени Матросова стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. С этого момента началась масштабная работа по благоустройству. В рамках проекта были привлечены федеральные средства по программе «Формирование комфортной городской среды», а также деньги из внебюджетных источников.