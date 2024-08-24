Радий Хабиров рассказал про развлечения своей молодости

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Центральный парк имени Александра Матросова в Ишимбае пережил настоящую трансформацию, и глава республики Радий Хабиров не упустил возможность поделиться своими впечатлениями. В своих социальных сетях он вспомнил, как в молодости приходил сюда на дискотеки, подчеркивая, насколько парк изменился с тех времен.
Заложенный в 1946 году, парк долгое время находился в запустении и вызывал у местных жителей опасения — многие боялись заходить на его территорию. Однако теперь это современное и комфортное общественное пространство, которое грамотно зонировано для людей разных возрастов и интересов.
В 2022 году проект реконструкции парка имени Матросова стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. С этого момента началась масштабная работа по благоустройству. В рамках проекта были привлечены федеральные средства по программе «Формирование комфортной городской среды», а также деньги из внебюджетных источников.