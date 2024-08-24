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Незванный бэтмен напугал уфимку

Незванный бэтмен напугал уфимку

24 августа 2024, 13:00
Фото: DC Comics, 2008
В Уфе спасатели помогли бездомной собаке, упавшей в погреб, и освободили запутавшуюся летучую мышь, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Необычные происшествия произошли 24 августа в Уфе, где сотрудники ПСО УГЗ были вызваны на помощь к двум животным. Первым делом в ЕДДС поступило сообщение от владельца частного дома на улице Мечетлинской. Он рассказал о том, что в его погреб упала бездомная собака. Животное спокойно лежало на дне и ждало, когда его вызволят из заточения.

Сердобольные хозяева не оставили пса в беде: они накормили его и немедленно вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники ПСО быстро справились с задачей, используя специальное оборудование для извлечения собаки из погреба и выпустили её на свободу.

Но это был не единственный вызов для спасателей. Вскоре после этого они получили еще одну просьбу о помощи — на проспекте Октября летучая мышь забралась в лоджию многоэтажного дома и застряла между звеньями батареи. Перепуганная хозяйка квартиры решила не рисковать и обратилась к спасателям за помощью.

Сотрудники ПСО г. Уфы оперативно выехали по указанному адресу и всего через несколько минут успешно выпустили «крылатую» гостью на свободу.

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