Незванный бэтмен напугал уфимку

Необычные происшествия произошли 24 августа в Уфе, где сотрудники ПСО УГЗ были вызваны на помощь к двум животным. Первым делом в ЕДДС поступило сообщение от владельца частного дома на улице Мечетлинской. Он рассказал о том, что в его погреб упала бездомная собака. Животное спокойно лежало на дне и ждало, когда его вызволят из заточения.