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Published Сегодня, 06:42

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Updated Сегодня, 07:09

Клещи атакуют Башкирию

Клещи атакуют Башкирию

24 августа 2024, 06:42
Фото: FreePik
За несколько дней в медицинские учреждения Республики множество людей обратились с жалобами на присасывание клещей, сообщает Роспотребнадзор Башкирии.

С наступлением августа, в Башкортостане активизировались клещи, и это подтверждают свежие данные от Роспотребнадзора. По данным на 24 августа, за последнюю неделю 92 человека обратились в медорганизации Республики после укусов этих опасных насекомых. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии также сообщили о текущем уровне инфицированности вирусом клещевого энцефалита, который составляет 1,0%, а зараженность боррелиозом — 21,6%.

— Несмотря на проливные дожди, которые привели к снижению численности клещей, расслабляться не стоит, — сообщают в ведомстве.

Сезон активности этих насекомых еще не завершен, и риск укусов сохраняется. Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и гор, а также при сборе грибов.

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