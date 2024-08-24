Клещи атакуют Башкирию

С наступлением августа, в Башкортостане активизировались клещи, и это подтверждают свежие данные от Роспотребнадзора. По данным на 24 августа, за последнюю неделю 92 человека обратились в медорганизации Республики после укусов этих опасных насекомых. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии также сообщили о текущем уровне инфицированности вирусом клещевого энцефалита, который составляет 1,0%, а зараженность боррелиозом — 21,6%.