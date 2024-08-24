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Posted 24 августа, 08:54

Published 24 августа, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Газификация в Башкирии идет полным ходом, проверено Якушевым

Газификация в Башкирии идет полным ходом, проверено Якушевым

24 августа 2024, 08:54
Фото: ИА «Башинформ»
Врио секретаря Генсовета «Единой России» в ходе рабочей поездки в Башкортостан принял участие в церемонии подключения новых потребителей газа и обсуждении вопросов предстоящих выборов.

Во время своей недавней поездки в Башкортостан, Владимир Якушев, совместно с главой региона Радием Хабировым и Сергеем Густовым от «Газпром газификации» принял участие в подключении к газовым сетям жителей деревни Новогуровка Аургазинского района Башкирии.

Всего же, по словам врио секретаря Генсовета, по всей стране принято более 1,3 миллиона заявок на социальную газификацию, к газовым сетям уже подключены 616 тысяч домов.

Кроме того, по данным телеграмм канала «Башкирский гамбит», визит в регион сразу трех высокопоставленных федеральных чиновника за лето связан с предстоящими выборами. Напомним, Башкортостан посетили член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко, через неделю — полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров, а к середине августа еще и полпред Президента России в УФО, и. о. секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Представители Кремля с наибольшей вероятностью обсуждали предстоящие выборы. Это в первую очередь безопасность на УИКах в дни голосования, создание резервных участков. Второе — это готовность властей к провокациям и третье — это, пожалуй, самое важное, работа по противодействию фейкам и информационным вбросам.

#Общество#Башкирия#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы
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