Газификация в Башкирии идет полным ходом, проверено Якушевым

Кроме того, по данным телеграмм канала «Башкирский гамбит», визит в регион сразу трех высокопоставленных федеральных чиновника за лето связан с предстоящими выборами. Напомним, Башкортостан посетили член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко, через неделю — полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров, а к середине августа еще и полпред Президента России в УФО, и. о. секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.