За полгода экспорт во внешнеторговом обороте Башкирии превысил 68%

Как рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева на сессии для бизнес-шерифов и предпринимателей, которая состоялась по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», партнеры с января по июнь 2024 года импортировали из республики минеральные продукты, продукцию химической промышленности, каучук, продовольственные товары и сырье, машиностроительную продукцию.