За полгода экспорт во внешнеторговом обороте Башкирии превысил 68%

Posted 23 августа, 06:51
Published 23 августа, 06:51
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Как рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева на сессии для бизнес-шерифов и предпринимателей, которая состоялась по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», партнеры с января по июнь 2024 года импортировали из республики минеральные продукты, продукцию химической промышленности, каучук, продовольственные товары и сырье, машиностроительную продукцию.
По словам министра, около 73% экспорта Башкирии приходится на страны дальнего зарубежья, 27% — на СНГ.
Участие в обучении, на котором выступила Болычева, приняли бизнес-шерифы и предприниматели из 18 муниципалитетов региона. Они познакомились с анализом экспортной деятельности, алгоритмом оценки готовности предприятия к выходу на зарубежные рынки, процедурами проверки контрагентов из-за рубежа, а также с работой цифровой платформы «Мой экспорт».
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.