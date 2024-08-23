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Posted 23 августа, 06:51

Published 23 августа, 06:51

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

За полгода экспорт во внешнеторговом обороте Башкирии превысил 68%

За полгода экспорт во внешнеторговом обороте Башкирии превысил 68%

23 августа 2024, 06:51
Фото: Изображение Midjourney
Экспортные поставки в структуре внешнеторгового оборота Башкирии составили 68,4% по итогам первого полугодия 2024 года. Об этом сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

Как рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева на сессии для бизнес-шерифов и предпринимателей, которая состоялась по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», партнеры с января по июнь 2024 года импортировали из республики минеральные продукты, продукцию химической промышленности, каучук, продовольственные товары и сырье, машиностроительную продукцию.

По словам министра, около 73% экспорта Башкирии приходится на страны дальнего зарубежья, 27% — на СНГ.

Участие в обучении, на котором выступила Болычева, приняли бизнес-шерифы и предприниматели из 18 муниципалитетов региона. Они познакомились с анализом экспортной деятельности, алгоритмом оценки готовности предприятия к выходу на зарубежные рынки, процедурами проверки контрагентов из-за рубежа, а также с работой цифровой платформы «Мой экспорт».

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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