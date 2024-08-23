Волшебная паста: как отмыть пригоревшую кастрюлю и убрать налёт в домашних условиях

Большинство из нас сталкиваются с проблемой очищения кастрюль и сковородок от остатков пищи и нагара. Одной из причин появления налёта является неправильный уход за посудой. Например, многие кастрюли не рекомендуется мыть в посудомоечной машине, поскольку это может поцарапать их поверхность и удалить защитное покрытие. В результате посуда требует более тщательного и аккуратного обращения, что делает процесс уборки менее приятным.