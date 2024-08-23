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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:34

В Уфу вложат ₽10,4 млрд

В Уфу вложат ₽10,4 млрд

23 августа 2024, 06:32
Фото: пресс-служба главы РБ
Уже известно, откуда возьмут деньги на такую роскошь.

Очередной «Инвестчас» с участием главы региона Радия Хабирова провели в Уфе. Среди проектов, рассмотренных на собрании, — открытие в столице Башкирии нового производственного объекта, который будет заниматься выпуском лекарственных препаратов: «Фосфоглив» и «Фактор крови 8».

Производственный комплекс должны будут возвести к 2026 году. Для успешного завершения проекта же в него необходимо привлечь ₽10,4 млрд инвестиций. Заниматься проектом будет компания «Фармстандарт-УфаВИТА»

Гостиницу за ₽100 млн построят в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе хотят построить гостиницу за ₽100 млн. Под этим цели Хабиров распорядился отдать 17 тысяч кв. м земли.

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