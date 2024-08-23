В детской музыкальной школе Салавата появился новый рояль

Posted 23 августа, 11:00
Published 23 августа, 11:00
Modified 29 августа, 07:03
Updated 29 августа, 07:03
Благодаря новому инструменту ученики будут раскрывать свои творческие способности, а также оттачивать исполнительское мастерство. Кроме того, рояль откроет большие возможности для обучения игре на нем.
— Такие меры поддержки образовательных учреждений в сфере культуры очень важны, ведь они позволяют оснастить школы современным оборудованием и инструментами, необходимыми для качественного обучения детей. Пусть новый концертный инструмент — рояль — станет источником вдохновения для юных музыкантов. Мы уверены, что с его помощью они смогут создавать настоящие музыкальные шедевры и радовать нас своими достижениями, — отметила директор школы Диля Хафизова.
В центре нацпроекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране.