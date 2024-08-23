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Posted 23 августа, 11:00

Published 23 августа, 11:00

Modified 29 августа, 07:03

Updated 29 августа, 07:03

В детской музыкальной школе Салавата появился новый рояль

В детской музыкальной школе Салавата появился новый рояль

23 августа 2024, 11:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Детская музыкальная школа города Салавата Республики Башкортостан получила новый рояль в ходе реализации нацпроекта «Культура».

Благодаря новому инструменту ученики будут раскрывать свои творческие способности, а также оттачивать исполнительское мастерство. Кроме того, рояль откроет большие возможности для обучения игре на нем.

— Такие меры поддержки образовательных учреждений в сфере культуры очень важны, ведь они позволяют оснастить школы современным оборудованием и инструментами, необходимыми для качественного обучения детей. Пусть новый концертный инструмент — рояль — станет источником вдохновения для юных музыкантов. Мы уверены, что с его помощью они смогут создавать настоящие музыкальные шедевры и радовать нас своими достижениями, — отметила директор школы Диля Хафизова.

В центре нацпроекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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