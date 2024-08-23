В Башкирии с начала 2024 года диспансеризацию прошли более 1 миллиона человек

Posted 23 августа, 10:58
Published 23 августа, 10:58
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
В 2024 году диспансеризацию проводят в 73 медицинских организациях Башкортостана, также задействованы 30 мобильных медицинских бригад.
Также в этом году впервые проводится диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста от 18 до 49 лет включительно. При этом оценка репродуктивного здоровья предусмотрена и для женщин, и для мужчин, что позволяет установить риски, пройти при необходимости дополнительное обследование и лечение.
Как сообщили в министерстве здравоохранения РБ, диспансеризацию можно пройти без отрыва от производства, по согласованию с работодателей медицинские бригады могут провести осмотры прямо на предприятиях. Для этого в конце 2023 года были закуплены шесть передвижных комплексов.
Национальный проект «Здравоохранение» предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами.