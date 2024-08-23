В Башкирии с начала 2024 года диспансеризацию прошли более 1 миллиона человек

Также в этом году впервые проводится диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста от 18 до 49 лет включительно. При этом оценка репродуктивного здоровья предусмотрена и для женщин, и для мужчин, что позволяет установить риски, пройти при необходимости дополнительное обследование и лечение.