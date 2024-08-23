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Posted 23 августа, 10:58

Published 23 августа, 10:58

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

В Башкирии с начала 2024 года диспансеризацию прошли более 1 миллиона человек

В Башкирии с начала 2024 года диспансеризацию прошли более 1 миллиона человек

23 августа 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney
Свыше миллиона жителей Башкирии прошли профилактические осмотры по нацпроекту «Здравоохранение» с начала года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В 2024 году диспансеризацию проводят в 73 медицинских организациях Башкортостана, также задействованы 30 мобильных медицинских бригад.

Также в этом году впервые проводится диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста от 18 до 49 лет включительно. При этом оценка репродуктивного здоровья предусмотрена и для женщин, и для мужчин, что позволяет установить риски, пройти при необходимости дополнительное обследование и лечение.

Как сообщили в министерстве здравоохранения РБ, диспансеризацию можно пройти без отрыва от производства, по согласованию с работодателей медицинские бригады могут провести осмотры прямо на предприятиях. Для этого в конце 2023 года были закуплены шесть передвижных комплексов.

Национальный проект «Здравоохранение» предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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