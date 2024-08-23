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В Башкирии пропал ребенок

В Башкирии пропал ребенок

23 августа 2024, 18:38
Фото: 1MI
Юноша ушел из дома и исчез, сообщают волонтеры поискового движения «Башрегионспас».

По информации общественной организации добровольцев по поиску пропавших людей. 16-летний Артем Иванов бесследно исчез в пятницу, 23 августа. Подросток пропал в региональном центре — Уфе. Волонтеры выпустили ориентировку на потеряшку, где указали все приметы пропавшего Артёма Иванова. Всех просят внимательно запомнить информационный лист и при появлении сведений о «потеряшке» сообщить данные про подростка из Уфы в волонтерскую организацию или правоохранительные органы. Все контакты и приметы указаны ниже.

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