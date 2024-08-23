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Уфимский транспортник попался на взятке

Уфимский транспортник попался на взятке

23 августа 2024, 16:06
Фото: 1MI
Мужчина был пойман на горячем при попытке подкупа чиновника, сообщает прокуратура РБ.

Прокуратура Калининского района провела тщательную проверку соблюдения антикоррупционного законодательства и вскоре обнаружила не очень приятный сюрприз. В ноябре 2023 года один из представителей ООО «Гистранс» решил, что быстрый способ решить свои проблемы — это предложить начальнику отдела по закупке услуг другой коммерческой организации взятку в размере 150 тысяч рублей.

Как известно, чиновник оказался благоразумным и сообщил о предложении в правоохранительные органы. Это решение позволило предотвратить дальнейшую неправомерную деятельность. Оперативники смогли зафиксировать момент передачи части взятки, что стало основой для уголовного дела.

В итоге прокуратура возбудила дело об административном правонарушении против юридического лица по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Судебное разбирательство завершилось штрафом в размере 500 тысяч рублей для компании «Гистранс», а также конфискацией всей суммы подкупа.

Лицо, передавшее деньги, также не избежало наказания — ему вынесен обвинительный приговор по части 2 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

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