Уфимский транспортник попался на взятке

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Прокуратура Калининского района провела тщательную проверку соблюдения антикоррупционного законодательства и вскоре обнаружила не очень приятный сюрприз. В ноябре 2023 года один из представителей ООО «Гистранс» решил, что быстрый способ решить свои проблемы — это предложить начальнику отдела по закупке услуг другой коммерческой организации взятку в размере 150 тысяч рублей.
Как известно, чиновник оказался благоразумным и сообщил о предложении в правоохранительные органы. Это решение позволило предотвратить дальнейшую неправомерную деятельность. Оперативники смогли зафиксировать момент передачи части взятки, что стало основой для уголовного дела.
В итоге прокуратура возбудила дело об административном правонарушении против юридического лица по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Судебное разбирательство завершилось штрафом в размере 500 тысяч рублей для компании «Гистранс», а также конфискацией всей суммы подкупа.
Лицо, передавшее деньги, также не избежало наказания — ему вынесен обвинительный приговор по части 2 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп).