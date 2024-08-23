Уфимский транспортник попался на взятке

Прокуратура Калининского района провела тщательную проверку соблюдения антикоррупционного законодательства и вскоре обнаружила не очень приятный сюрприз. В ноябре 2023 года один из представителей ООО «Гистранс» решил, что быстрый способ решить свои проблемы — это предложить начальнику отдела по закупке услуг другой коммерческой организации взятку в размере 150 тысяч рублей.