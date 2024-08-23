РЭО проверит в регионах размещение контейнерных площадок

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
В мероприятии принял участие генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
Как отметил Денис Буцаев, на заседании рассматривался вопрос о наличии контейнеров и площадок для сбора отходов в субъектах РФ, учитывая минимизацию бестарного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). По его словам, в протоколе указано, что проверка сведений от субъектов должна быть завершена до 1 октября 2024 года. Такой срок назначен из-за значительного количества площадок, которые необходимо проверить. Аналогичный срок установлен и для проверки данных по обеспеченности мусоровозами. Полученные результаты помогут выявить недостаток контейнеров, площадок и мусоровозов, а также разработать меры по устранению их дефицита. Об этом пишет 56orb.ru.
Методика, по которой специалисты РЭО будут осуществлять расчеты уровня обеспеченности, была согласована со всеми участниками данного мероприятия.
Во время заседания гендиректор РЭО обратился к субъектам Российской Федерации с просьбой провести анализ и проверку информации, содержащейся в Федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Также он призвал представить в РЭО рекомендации по индикаторам и показателям, которые могут быть задействованы для оценки потребностей.
Денис Буцаев также отметил, что, несмотря на значительные изменения в количестве контейнеров и площадок в сторону устранения дефицита, часто эти данные не совпадают с информацией от местных властей. В связи с этим в таких регионах РЭО намерен проводить индивидуальные проверки для предотвращения манипуляций.
В августе 2024 года по приказу министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова была создана межведомственная рабочая группа, занимающаяся вопросами обращения с отходами производства и потребления.