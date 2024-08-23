РЭО проверит в регионах размещение контейнерных площадок

Как отметил Денис Буцаев, на заседании рассматривался вопрос о наличии контейнеров и площадок для сбора отходов в субъектах РФ, учитывая минимизацию бестарного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). По его словам, в протоколе указано, что проверка сведений от субъектов должна быть завершена до 1 октября 2024 года. Такой срок назначен из-за значительного количества площадок, которые необходимо проверить. Аналогичный срок установлен и для проверки данных по обеспеченности мусоровозами. Полученные результаты помогут выявить недостаток контейнеров, площадок и мусоровозов, а также разработать меры по устранению их дефицита. Об этом пишет 56orb.ru.