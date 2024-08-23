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Published Сегодня, 07:28

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Погода в Башкирии в выходные сражает капризами

Погода в Башкирии в выходные сражает капризами

23 августа 2024, 07:28
Фото: 1MI
Синоптики регионального управления Гидрометцентра поделились прогнозом погоды в Уфе и Башкирии.

В Башкирии впервые за долгое время ожидаются выходные без дождей и умеренная температура воздуха. Последние погодные неудобства придётся перетерпеть лишь в пятницу, 23 августа. Погода на день в Уфе и Башкирии обещает быть немного дождливой — кратковременные осадки ожидаются в некоторых районах республики. С утра автолюбителям также пришлось столкнуться с ухудшением видимости из-за тумана на дорогах.

В субботу, 24 августа, синоптики не обещают дождей. Ветер будет дуть северный, но умеренный. Ночью похолодает до +7°C… +12°C, днём же потеплеет до +18°С… +23°С. Аналогичный прогноз специалисты дали и на воскресенье, 25 августа.

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Ранее спасатели сообщили последние данные об уровнях рек в Башкирии. На некоторых водоёмах он изменился почти на метр. Из-за обильных ливней и гибели посевов, а также другого ущерба, нанесённого сельскому хозяйству паводком, на территории региона ввели режим чрезвычайной ситуации.

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