Погода в Башкирии в выходные сражает капризами

В Башкирии впервые за долгое время ожидаются выходные без дождей и умеренная температура воздуха. Последние погодные неудобства придётся перетерпеть лишь в пятницу, 23 августа. Погода на день в Уфе и Башкирии обещает быть немного дождливой — кратковременные осадки ожидаются в некоторых районах республики. С утра автолюбителям также пришлось столкнуться с ухудшением видимости из-за тумана на дорогах.