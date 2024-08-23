Погода в Башкирии в выходные сражает капризами

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В Башкирии впервые за долгое время ожидаются выходные без дождей и умеренная температура воздуха. Последние погодные неудобства придётся перетерпеть лишь в пятницу, 23 августа. Погода на день в Уфе и Башкирии обещает быть немного дождливой — кратковременные осадки ожидаются в некоторых районах республики. С утра автолюбителям также пришлось столкнуться с ухудшением видимости из-за тумана на дорогах.
В субботу, 24 августа, синоптики не обещают дождей. Ветер будет дуть северный, но умеренный. Ночью похолодает до +7°C… +12°C, днём же потеплеет до +18°С… +23°С. Аналогичный прогноз специалисты дали и на воскресенье, 25 августа.