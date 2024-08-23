От оспы обезьян спасёт вакцинация: признак иммунитета — след на плече от прививки

А если это и произойдёт, распространения инфекции не допустят. «Старая вакцина советская против оспы, которой в конце 50-х и 60-х вакцинировали, и в последующие годы — у людей старшего поколения у всех есть отметка на руке такая — это практически пожизненная устойчивость к разным видам оспы, включая оспу обезьян. Это ещё одно обстоятельство, которое свидетельствует против возможности быстрого распространения оспы обезьян. А ещё это говорит о том, что если, не дай бог, вдруг будет какое-то увеличение — можно сделать вакцину. Это всё возбудители, которые поддаются профилактике таким способом», — заключил Аграновский.