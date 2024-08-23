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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Не спешите закрывать дачный сезон: что посадить в саду и огороде для урожая

Не спешите закрывать дачный сезон: что посадить в августе в саду и огороде для урожая

23 августа 2024, 13:23
Фото: Изображение Midjourney
Не спешите закрывать дачный сезон: что посадить в саду и огороде для урожая
Лето подходит к концу, но это не повод оставлять свои грядки пустыми. Узнайте, какие овощи можно посадить в августе и получить отличный осенний урожай.

Когда дни становятся короче, а ночи прохладнее, кажется, что садово-огородный сезон подходит к завершению. Однако опытные огородники знают: август — отличное время для высадки быстрорастущих культур. Какие растения можно посадить в последний месяц лета? Об этом рассказала садовод, руководитель по категорийной стратегии отдела «Сад» в сети строительных гипермаркетов OBI — Наталия Крюкова.

Время для новых посадок в августе

Летние растения отцветают, освобождая место на грядках. И хотя у многих конец лета ассоциируется с завершением дачного сезона, это время очень продуктивно для посадки некоторых культур.

— Август представляет собой оптимальный период для посадки редиса, редьки, огурцов, белокочанной капусты, а также для выращивания зелени, включая укроп, петрушку, салат и базилик, — считает садовод Наталия Крюкова.

Посадка моркови

Морковь хорошо переносит легкие заморозки и даже приобретает более насыщенный вкус в прохладных условиях. Основное условие для выращивания — обеспечение корнеплоду обильного полива в период прорастания, особенно в регионах с низкой влажностью.

Сажаем зелень

Из всех растений, которые можно посадить, зелень, пожалуй, самая неприхотливая. Укроп, петрушка, салат и базилик отлично пускают корни практически на любой почве и не требуют много внимания.

Стручковый горох и кустовая фасоль

Стручковый горох и кустовая фасоль созревают за полтора-два месяца, что позволяет собрать урожай даже при поздней посадке. Эти бобовые культуры не только вкусны, но и полезны, так как богаты белком и витаминами.

Идеальное время для высадки редиса, редьки, огурцов, белокочанной капусты, а также зелени, например, укропа, петрушки, салата и базилика.Идеальное время для высадки редиса, редьки, огурцов, белокочанной капусты, а также зелени, например, укропа, петрушки, салата и базилика.
Идеальное время для высадки редиса, редьки, огурцов, белокочанной капусты, а также зелени, например, укропа, петрушки, салата и базилика.
Фото: Изображение Midjourney

Шпинат и свекла

Шпинат славится своей холодостойкостью и может быть посажен как в конце августа, так и в начале осени. Для свеклы оптимальное время посева — за шесть-восемь недель до наступления первых осенних заморозков. Существуют сорта свеклы, созревающие всего за 45 дней, что делает их идеальным выбором для поздних посадок.

Сажаем редис и редьку

Августовские условия идеально подходят для редиса и редьки. Например, редис любит рыхлую почву, обогащенную перегноем и торфом.

— Идеальным местом для посадки является почва, на которой ранее выращивался горох. Стоит отметить, что редис предпочитает тенистые места и хорошо переносит прохладные условия, в отличие от яркого солнца.

Поэтому посадку лучше делать во второй половине месяца, тогда растение даст богатый осенний урожай. Редька также требует плодородной земли.

— Это растение отлично растет на грядках, где ранее выращивались огурцы. Эти культуры не нуждаются в особом уходе и быстро приносят урожай, — добавляет эксперт.

Репа

Репа быстро созревает, а урожай можно собирать вплоть до первых заморозков. Это делает её отличным выбором для тех, кто хочет продлить дачный сезон и наслаждаться свежими овощами даже осенью.

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Важные нюансы полива и подкормки

Правильный полив и подкормка играют ключевую роль в успешном выращивании овощей.

— Для успешного выращивания редиса рекомендуется использовать в качестве удобрений птичий помет, коровяк и настой крапивы. В свою очередь, капуста, редька и зелень лучше растут на почвах, обогащенных калийными, азотными и органическими удобрениями, — отмечает Наталия Крюкова.

Следите за влажностью почвы и не забывайте о подкормке, чтобы ваши растения росли здоровыми и сильными.

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