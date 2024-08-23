Не спешите закрывать дачный сезон: что посадить в августе в саду и огороде для урожая

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Когда дни становятся короче, а ночи прохладнее, кажется, что садово-огородный сезон подходит к завершению. Однако опытные огородники знают: август — отличное время для высадки быстрорастущих культур. Какие растения можно посадить в последний месяц лета? Об этом рассказала садовод, руководитель по категорийной стратегии отдела «Сад» в сети строительных гипермаркетов OBI — Наталия Крюкова.
Летние растения отцветают, освобождая место на грядках. И хотя у многих конец лета ассоциируется с завершением дачного сезона, это время очень продуктивно для посадки некоторых культур.
— Август представляет собой оптимальный период для посадки редиса, редьки, огурцов, белокочанной капусты, а также для выращивания зелени, включая укроп, петрушку, салат и базилик, — считает садовод Наталия Крюкова.
Морковь хорошо переносит легкие заморозки и даже приобретает более насыщенный вкус в прохладных условиях. Основное условие для выращивания — обеспечение корнеплоду обильного полива в период прорастания, особенно в регионах с низкой влажностью.
Из всех растений, которые можно посадить, зелень, пожалуй, самая неприхотливая. Укроп, петрушка, салат и базилик отлично пускают корни практически на любой почве и не требуют много внимания.
Стручковый горох и кустовая фасоль созревают за полтора-два месяца, что позволяет собрать урожай даже при поздней посадке. Эти бобовые культуры не только вкусны, но и полезны, так как богаты белком и витаминами.
Шпинат славится своей холодостойкостью и может быть посажен как в конце августа, так и в начале осени. Для свеклы оптимальное время посева — за шесть-восемь недель до наступления первых осенних заморозков. Существуют сорта свеклы, созревающие всего за 45 дней, что делает их идеальным выбором для поздних посадок.
Августовские условия идеально подходят для редиса и редьки. Например, редис любит рыхлую почву, обогащенную перегноем и торфом.
— Идеальным местом для посадки является почва, на которой ранее выращивался горох. Стоит отметить, что редис предпочитает тенистые места и хорошо переносит прохладные условия, в отличие от яркого солнца.
Поэтому посадку лучше делать во второй половине месяца, тогда растение даст богатый осенний урожай. Редька также требует плодородной земли.
— Это растение отлично растет на грядках, где ранее выращивались огурцы. Эти культуры не нуждаются в особом уходе и быстро приносят урожай, — добавляет эксперт.
Репа быстро созревает, а урожай можно собирать вплоть до первых заморозков. Это делает её отличным выбором для тех, кто хочет продлить дачный сезон и наслаждаться свежими овощами даже осенью.
Правильный полив и подкормка играют ключевую роль в успешном выращивании овощей.
— Для успешного выращивания редиса рекомендуется использовать в качестве удобрений птичий помет, коровяк и настой крапивы. В свою очередь, капуста, редька и зелень лучше растут на почвах, обогащенных калийными, азотными и органическими удобрениями, — отмечает Наталия Крюкова.
Следите за влажностью почвы и не забывайте о подкормке, чтобы ваши растения росли здоровыми и сильными.
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