Не спешите закрывать дачный сезон: что посадить в августе в саду и огороде для урожая

Шпинат славится своей холодостойкостью и может быть посажен как в конце августа, так и в начале осени. Для свеклы оптимальное время посева — за шесть-восемь недель до наступления первых осенних заморозков. Существуют сорта свеклы, созревающие всего за 45 дней, что делает их идеальным выбором для поздних посадок.