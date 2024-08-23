Эксперт объяснила, почему многозадачность не продуктивна

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Как пишет newkhakasiya.online, человек может эффективно справляться с несколькими делами лишь тогда, когда они выполняются автоматически, считает эксперт. Однако, когда требуется глубокое осмысление и сосредоточенность, внимание может быть направлено только на одну задачу. При выполнении сразу нескольких сложных задач работоспособность падает, ухудшается самочувствие и увеличивается количество ошибок.
Марк подчеркнула, что снижение качества работы при частом переключении внимания — это подтвержденный факт. В качестве примера исследователи приводят врача, который, выписывая медикаменты и одновременно беседуя с пациентами, чаще допускает ошибки.