Эксперт объяснила, почему многозадачность не продуктивна

Как пишет newkhakasiya.online, человек может эффективно справляться с несколькими делами лишь тогда, когда они выполняются автоматически, считает эксперт. Однако, когда требуется глубокое осмысление и сосредоточенность, внимание может быть направлено только на одну задачу. При выполнении сразу нескольких сложных задач работоспособность падает, ухудшается самочувствие и увеличивается количество ошибок.