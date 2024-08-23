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Эксперт объяснила, почему многозадачность не продуктивна

Эксперт объяснила, почему многозадачность не продуктивна

23 августа 2024, 09:51
Фото: Изображение Midjourney
Глория Марк, старший научный сотрудник Microsoft Research и автор книг по вниманию и многозадачности, утверждает, что выполнение нескольких задач одновременно снижает продуктивность.

Как пишет newkhakasiya.online, человек может эффективно справляться с несколькими делами лишь тогда, когда они выполняются автоматически, считает эксперт. Однако, когда требуется глубокое осмысление и сосредоточенность, внимание может быть направлено только на одну задачу. При выполнении сразу нескольких сложных задач работоспособность падает, ухудшается самочувствие и увеличивается количество ошибок.

Марк подчеркнула, что снижение качества работы при частом переключении внимания — это подтвержденный факт. В качестве примера исследователи приводят врача, который, выписывая медикаменты и одновременно беседуя с пациентами, чаще допускает ошибки.

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