Бунт в колонии в Волгограде — что известно к этому часу

Telegram-каналы также пишут, что бунтовщики потребовали за освобождение заложников $2 млн и вертолёт — посадить транспортное средство должны прямо на территории колонии. Сами средства в виде наличных также должны быть на борту. Кроме того, захватчикам необходимо обеспечить воздушный коридор. В случае преследования они пообещали расправиться со всеми заложниками.