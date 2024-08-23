Бунт в колонии в Волгограде — что известно к этому часу

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Утверждается, что бунт начался во время заседания дисциплинарной комиссии — около 12:00 по местному времени. Как информирует ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, в нападении приняли участие как минимум трое заключённых.
В различных Telegram-каналах фигурирует информация о как минимум четырёх заложниках и погибшем сотруднике ФСИН. В разных источниках также говорится, что число убитых стражей порядка увеличилось до трёх, кроме того, ещё одного сотрудника ФСИН ранило. Пострадал и один из заключённых колонии.
Сами нападавшие якобы заявили о своей причастности к «ИГ»*. Официальные ведомства подтверждений этой информации не давали.
Telegram-каналы также пишут, что бунтовщики потребовали за освобождение заложников $2 млн и вертолёт — посадить транспортное средство должны прямо на территории колонии. Сами средства в виде наличных также должны быть на борту. Кроме того, захватчикам необходимо обеспечить воздушный коридор. В случае преследования они пообещали расправиться со всеми заложниками.
Один из захваченных сотрудников ФСИН был освобождён — речь идёт о начальнике колонии Андрее Девятове. Его передали силовикам и госпитализировали. Известно, что Девятов руководит исправительным учреждением более 10 лет.
UPD:
— По данным SHOT, предполагаемые террористы — двое уроженцев Узбекистана и двое уроженцев Таджикистана. Трое из них отбывают срок за покушение на сбыт наркотиков, ещё один был осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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* — запрещённая в РФ террористическая организация