mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Бунт в колонии в Волгограде — что известно к этому часу

Бунт в колонии в Волгограде — что известно к этому часу

23 августа 2024, 11:08
Фото: 1MI
Несколько заключённых «19-й» исправительной колонии строгого режима 23 августа захватили заложников, сообщают СМИ и инсайдерские Telegram-каналы.

Утверждается, что бунт начался во время заседания дисциплинарной комиссии — около 12:00 по местному времени. Как информирует ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, в нападении приняли участие как минимум трое заключённых.

В различных Telegram-каналах фигурирует информация о как минимум четырёх заложниках и погибшем сотруднике ФСИН. В разных источниках также говорится, что число убитых стражей порядка увеличилось до трёх, кроме того, ещё одного сотрудника ФСИН ранило. Пострадал и один из заключённых колонии.

Сами нападавшие якобы заявили о своей причастности к «ИГ»*. Официальные ведомства подтверждений этой информации не давали.

Telegram-каналы также пишут, что бунтовщики потребовали за освобождение заложников $2 млн и вертолёт — посадить транспортное средство должны прямо на территории колонии. Сами средства в виде наличных также должны быть на борту. Кроме того, захватчикам необходимо обеспечить воздушный коридор. В случае преследования они пообещали расправиться со всеми заложниками.

Один из захваченных сотрудников ФСИН был освобождён — речь идёт о начальнике колонии Андрее Девятове. Его передали силовикам и госпитализировали. Известно, что Девятов руководит исправительным учреждением более 10 лет.

UPD:

— По данным SHOT, предполагаемые террористы — двое уроженцев Узбекистана и двое уроженцев Таджикистана. Трое из них отбывают срок за покушение на сбыт наркотиков, ещё один был осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Материал пополняется

  • Напомним, в июне 2024 года схожий случай произошёл в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Тогда шестеро заключённых также захватили в заложники сотрудников ФСИН. Террористов тогда ликвидировали силовики, захваченных людей — освободили.

* — запрещённая в РФ террористическая организация

Читайте также:
Пьяный сварщик заминировал школу в БашкирииМечеть в Уфе оцепили силовики«Нас не пускают к вагонам»: студентка из Башкирии рассказала о крушении поезда
#Общество#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Терроризм#Новости Башкирии#Новости Уфы#Заложники#Волгоградская область#Волгоград#Инциденты#Бунт#Захват колонии
Подпишитесь
Погода в Башкирии кардинально изменится
Вчера, 17:47
Опасный «слон» травмировал туриста в Башкирии
Вчера, 17:11
Царь-лимон вырос в Башкирии
Вчера, 16:52
На День города Уфе введут круглосуточную охрану
Вчера, 16:20
Видео. ФСБ вскрыла схрон оружия в Башкирии
Вчера, 16:02
Чудо случилось в Башкирии
Вчера, 15:34