Башкирия — в лидерах России по темпам развития сельскохозяйственной кооперации

Posted 23 августа, 06:55
Published 23 августа, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
В Республике Башкортостан один из самых высоких показателей в стране по темпам развития сельскохозяйственной кооперации. Сегодня в республике функционируют 445 объектов сельскохозяйственной потребительской кооперации (СПоК), из которых порядка 259 занимаются переработкой сельхозпродукции. А общий объем выручки СПоК региона достиг 3 млрд рублей, при ежегодных темпах прироста на 35-40%.
— По поручению Главы республики Радия Хабирова развитию сельскохозяйственной кооперации в регионе уделяется особое внимание. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов в республике за 5 лет, с 2019 по 2023 годы, увеличилось в 1,3 раза, а число пайщиков — более чем в 2 раза. С начала текущего года создано еще 22 новых кооператива, — отметил заместитель Премьер-министра Правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. — Наши СПоК стабильно наращивают объемы переработки сельскохозяйственного сырья, обновляют материально-техническую базу и создают новые рабочие места.
Ежегодно увеличивается ассортимент готовой продукции, произведенной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. Основными направлениями являются переработка молока и мяса, а также производство разнообразных видов чая и травяных сборов, ягод, грибов и овощей, комбикормов и прочей продукции. Готовая и сертифицированная продукция 169 СПоК размещается в 2,5 тыс. торговых точках (ранее поставки осуществлялись в 900 торговых точках).