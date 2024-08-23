Башкирия — в лидерах России по темпам развития сельскохозяйственной кооперации

— По поручению Главы республики Радия Хабирова развитию сельскохозяйственной кооперации в регионе уделяется особое внимание. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов в республике за 5 лет, с 2019 по 2023 годы, увеличилось в 1,3 раза, а число пайщиков — более чем в 2 раза. С начала текущего года создано еще 22 новых кооператива, — отметил заместитель Премьер-министра Правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. — Наши СПоК стабильно наращивают объемы переработки сельскохозяйственного сырья, обновляют материально-техническую базу и создают новые рабочие места.