mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 августа, 06:55

Published 23 августа, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Башкирия — в лидерах России по темпам развития сельскохозяйственной кооперации

Башкирия — в лидерах России по темпам развития сельскохозяйственной кооперации

23 августа 2024, 06:55
Фото: 1MI
В Башкортостане в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» особое внимание уделяется поддержке и развитию бизнеса на селе.

В Республике Башкортостан один из самых высоких показателей в стране по темпам развития сельскохозяйственной кооперации. Сегодня в республике функционируют 445 объектов сельскохозяйственной потребительской кооперации (СПоК), из которых порядка 259 занимаются переработкой сельхозпродукции. А общий объем выручки СПоК региона достиг 3 млрд рублей, при ежегодных темпах прироста на 35-40%.

— По поручению Главы республики Радия Хабирова развитию сельскохозяйственной кооперации в регионе уделяется особое внимание. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов в республике за 5 лет, с 2019 по 2023 годы, увеличилось в 1,3 раза, а число пайщиков — более чем в 2 раза. С начала текущего года создано еще 22 новых кооператива, — отметил заместитель Премьер-министра Правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. — Наши СПоК стабильно наращивают объемы переработки сельскохозяйственного сырья, обновляют материально-техническую базу и создают новые рабочие места.

Ежегодно увеличивается ассортимент готовой продукции, произведенной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. Основными направлениями являются переработка молока и мяса, а также производство разнообразных видов чая и травяных сборов, ягод, грибов и овощей, комбикормов и прочей продукции. Готовая и сертифицированная продукция 169 СПоК размещается в 2,5 тыс. торговых точках (ранее поставки осуществлялись в 900 торговых точках).

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Ремонт Бакалинской в Уфе: что переделают и когда закончатся работы
Сегодня, 05:17
Редкую рыбу из Черного моря поймали в Башкирии
Сегодня, 08:11
Ребенок выпал из окна многоэтажки в Уфе
Сегодня, 07:29
В аэропорту «Уфа» поселилась куница
Сегодня, 07:18
Бензовоз вспыхнул на трассе в Башкирии
Сегодня, 07:13
Уфа осталась без горячей воды
Сегодня, 07:02