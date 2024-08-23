Бабье лето в Башкирии или ранняя пасмурная осень — смотрим прогноз погоды

Один из главных вопросов этого августа в регионе «Когда в Башкирии будет бабье лето». Заглянем в прогноз синоптиков на последние дни августа и начало сентября и выясним стоит ли ждать в Башкирии и Уфе бабьего лета и когда же в регионе кончатся дожди.



В чем же суть бабьего лета? Все очень просто — это определение наших предков, основанное на посевном календаре. Считается, что все лето женщины заняты в сельском хозяйстве — идут жатва и страда. А к концу августа-началу сентября сбор урожая уже завершается, у уставших за лето на полях женщинах появляется возможность немного отдохнуть. И если в эти дни наступает сухая солнечная погода, то лето считается бабьим.



Бабье лето в 2024 году, судя по прогнозам синоптиков, выпадет в Башкирии и Уфе на период с 24 августа по 14 сентября. Да, уже в субботу, 24 августа, в Уфе и Башкирии наступит бабье лето. Тепло и сухо будет каждый день вплоть до 1 сентября. Потом теплая погода сохранится, но иногда могут быть слабые дожди. Точные числа и даты бабьего лета столь рано прогнозировать трудно. В любой момент регион может накрыть дождливый циклон.