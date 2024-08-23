Аферист продал дом сразу нескольким семьям в Башкирии

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В Уфе в пятницу, 23 августа, вынесли приговор скандальному директору компании «Атриум» Руслану Батееву. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Башкирии.
Как сообщали местные СМИ, в 2022 году аферист за чужие средства построил дом и продал ему сразу пятерым клиентам. Всего таким образом нечестный застройщик получил порядка ₽11 млн.
Мошеннику назначили лишение свободы на пять лет. Провести этот срок Батееву предстоит в колонии общего режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе отменили условно-досрочное освобождение застройщику скандального «Миловского парка».