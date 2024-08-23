mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Аферист продал дом сразу нескольким семьям в Башкирии

Аферист продал дом сразу нескольким семьям в Башкирии

23 августа 2024, 10:05
Житель региона провернул невиданную мошенническую схему — известен приговор преступнику.

В Уфе в пятницу, 23 августа, вынесли приговор скандальному директору компании «Атриум» Руслану Батееву. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Башкирии.

Как сообщали местные СМИ, в 2022 году аферист за чужие средства построил дом и продал ему сразу пятерым клиентам. Всего таким образом нечестный застройщик получил порядка ₽11 млн.

Мошеннику назначили лишение свободы на пять лет. Провести этот срок Батееву предстоит в колонии общего режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе отменили условно-досрочное освобождение застройщику скандального «Миловского парка».

Скандальному застройщику «Миловского парка» отменили УДО в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Столичная квартира заставила страдать уфимцаВ Башкирии за бесценок продают квартиры должниковВещи на ₽13 млн нашли у коррупционера из Башкирии
#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Мошенничество#Стерлитамак#Суд#Башкортостан#Россия#Украина#Колония#Приговор#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дольщики#Застройщик#Москва#Скандал#Недвижимость#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Курск#Курская область#Миловский парк
Подпишитесь
Погода в Башкирии кардинально изменится
Вчера, 17:47
Опасный «слон» травмировал туриста в Башкирии
Вчера, 17:11
Царь-лимон вырос в Башкирии
Вчера, 16:52
На День города Уфе введут круглосуточную охрану
Вчера, 16:20
Видео. ФСБ вскрыла схрон оружия в Башкирии
Вчера, 16:02
Чудо случилось в Башкирии
Вчера, 15:34