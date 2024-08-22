Жителей Башкирии предупредили о мошеннических схемах с привлечением детей

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук подробно рассказал о новом методе мошенничества, сообщает РИА Новости.
Мошенники размещают в сети объявления, в которых обещают щедрые вознаграждения. В таких сообщениях обычно присутствуют заманчивые условия, способные привлечь внимание детей и подростков. После того как ребенок откликается на предложение, мошенники просят его предоставить данные своей банковской карты, утверждая, что на нее будет зачислена определенная сумма, которую потом необходимо перевести на указанные ими счета. В качестве вознаграждения за эту «услугу» ребенку обещают определенный процент от переведенной суммы.
— Мошенники создают целые сети так называемых «дропперов» из детей, которые, не осознавая всей серьезности ситуации, становятся соучастниками преступлений. Дети не всегда понимают, что такие действия могут быть расценены как пособничество и привести к уголовной ответственности, — рассказал РИА Новости директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.
Отмечается, что в некоторых случаях мошенники идут еще дальше и требуют, чтобы дети передавали им доступы к банковским приложениям. Это позволяет преступникам полностью контролировать счета и осуществлять транзакции без ведома владельца карты. В случае обнаружения подозрительных предложений или фактов мошенничества Андрей Бийчук рекомендует немедленно обратиться в правоохранительные органы.
Важно помнить, что передача данных банковской карты или доступа к банковскому приложению третьим лицам является серьезным нарушением. Родители и учителя должны объяснять детям, что любые предложения о «легком заработке» через интернет могут быть мошенничеством. Необходимо быть бдительными и осторожными, чтобы защитить себя и своих близких от подобных преступных схем.