Выплаты ₽300 000 продлили в Уфе

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Теперь граждане, зарегистрированные на территории города и подписавшие контракт о прохождении военной службы, смогут получать единовременные денежные выплаты до 31 декабря 2024 года (ранее до 31.08.2024), что дает дополнительную финансовую поддержку тем, кто служит в рядах Вооруженных Сил.
Как известно, участники специальной военной операции могут рассчитывать на значительные суммы — до 300 тысяч рублей.
Кроме того, изменения касаются порядка подачи заявлений на получение выплат. Теперь документы можно подавать в течение трех месяцев после окончания контракта, что делает процесс получения помощи более гибким и доступным для военнослужащих.
Ранее Mkset рассказывал о всех актуальных льготах для семей участников СВО.