Выплаты ₽300 000 продлили в Уфе

Теперь граждане, зарегистрированные на территории города и подписавшие контракт о прохождении военной службы, смогут получать единовременные денежные выплаты до 31 декабря 2024 года (ранее до 31.08.2024), что дает дополнительную финансовую поддержку тем, кто служит в рядах Вооруженных Сил.