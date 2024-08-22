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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Выплаты ₽300 000 продлили в Уфе

Выплаты ₽300 000 продлили в Уфе

22 августа 2024, 15:01
Фото: 1MI
Так же изменили срок подачи документов, сообщает соответствующий указ мэрии Уфы.

Теперь граждане, зарегистрированные на территории города и подписавшие контракт о прохождении военной службы, смогут получать единовременные денежные выплаты до 31 декабря 2024 года (ранее до 31.08.2024), что дает дополнительную финансовую поддержку тем, кто служит в рядах Вооруженных Сил.

Как известно, участники специальной военной операции могут рассчитывать на значительные суммы — до 300 тысяч рублей.

Кроме того, изменения касаются порядка подачи заявлений на получение выплат. Теперь документы можно подавать в течение трех месяцев после окончания контракта, что делает процесс получения помощи более гибким и доступным для военнослужащих.

Ранее Mkset рассказывал о всех актуальных льготах для семей участников СВО.

Все льготы для семей участников СВО в Башкирии
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