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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

В «Салават Юлаев» вернулся легендарный нападающий

В «Салават Юлаев» вернулся легендарный нападающий

22 августа 2024, 10:25
Фото: ХК «Салават Юлаев»
Уже известно, на какую зарплату согласился форвард.

Годовой контракт с хоккейным клубом «Салават Юлаев» подписал 34-летний Пётр Хохряков, ранее покинувший команду. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Салават Юлаев». Как утверждает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, зарплата игрока составит ₽10 млн.

За уфимский клуб Хохряков выступал с 2018 года по апрель 2022. В составе уфимского ХК «Салават Юлаев» он выигрывал бронзовые медали чемпионата КХЛ, всего провёл 230 игр со 112 штрафными минутами и 65 очками.

В минувшем сезоне хоккеист играл за хабаровский «Амур», но в одном из матчей получил травму и попал в соответствующий список, не имея возможности продолжать выступать.

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Ранее Mkset сообщал о том, что хоккейный клуб начал вести переговоры о продлении контракта с другим известным членом команды.

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