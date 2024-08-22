В «Салават Юлаев» вернулся легендарный нападающий

За уфимский клуб Хохряков выступал с 2018 года по апрель 2022. В составе уфимского ХК «Салават Юлаев» он выигрывал бронзовые медали чемпионата КХЛ, всего провёл 230 игр со 112 штрафными минутами и 65 очками.