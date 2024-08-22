В РЭО рассказали о модернизации федеральной системы учета отходов

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
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Updated Сегодня, 14:47
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что развитие системы направлено на удобство пользователей и комплексный подход к управлению процессами. Он отметил, что добавленные компоненты позволят увеличить точность прогнозов и реализовать новые проекты. Также появится возможность автоматического анализа данных и выдачи готовых отчётов. Об этом пишет портал newsnn.ru.
Сведения о площадках накопления отходов, в том числе информация о способе складирования крупногабаритных ТКО и контейнерах, размещаются в свободном доступе. Информацию можно отсортировать по видам отходов, которые принимают на контейнерных площадках.
На первом этапе в рамках технического задания, утвержденного Минприроды РФ, РЭО дополнил систему несколькими модулями, среди которых реестр транспортирующих организаций и модуль взаимодействия пользователей. Помимо этого, была проведена доработка уже существующих модулей, например аналитики фактического движения мусоровозов.
Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров подчеркнул, что развитие ФГИС УТКО проводится с учетом пожеланий пользователей. Он также добавил, что до конца года будут запущены аналитические панели-дашборды, которые позволят оперативно принимать управленческие решения.
ФГИС УТКО была запущена 1 декабря 2023 года. На сегодняшний день к ней подключены все российские регионы, а число зарегистрированных пользователей превысило десять тысяч.