В РЭО рассказали о модернизации федеральной системы учета отходов

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что развитие системы направлено на удобство пользователей и комплексный подход к управлению процессами. Он отметил, что добавленные компоненты позволят увеличить точность прогнозов и реализовать новые проекты. Также появится возможность автоматического анализа данных и выдачи готовых отчётов. Об этом пишет портал newsnn.ru.