В Башкирии платили налоги за глаза

Связана была такая мера с тем, что в Башкирию стало переселяться множество людей из центральной России. В частности, беглых крестьян. С помощью налога власти надеялись переманить переселенцев обратно, а пигментация глаз была выбрана как один из признаков европейской внешности, явно несвойственной коренным жителям региона.