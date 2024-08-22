В Башкирии платили налоги за глаза

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Необычный налог был введён императором Петром I в 1704 году и затрагивал исключительно территорию Башкирии. Так, по 6 копеек в год приходилось платить обладателям карих глаз, 21 копейку — за серые. Сборы за зелёные глаза составляли 30 копеек, а за голубые и вовсе — 39 копеек.
Связана была такая мера с тем, что в Башкирию стало переселяться множество людей из центральной России. В частности, беглых крестьян. С помощью налога власти надеялись переманить переселенцев обратно, а пигментация глаз была выбрана как один из признаков европейской внешности, явно несвойственной коренным жителям региона.