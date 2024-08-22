Уфимец поплатился за шпионские штучки

Октябрьский райсуд Уфы вынес приговор горе-бизнесмену. Местный житель закупился большой партией GPS-трекеров для отслеживания перемещения человека или объекта и потом дал объявление в Сети об их продаже. Когда в октябре 2023 года этот товар нашли в интернете люди в погонах, на руках у горе-предпринимателя было 95 запрещенных к свободному обороту технических устройств. Это и легло в основу обвинительного заключения. Суд признал мужчину виновным и наказал его взысканием ₽100 000 в доход государства. GPS-трекеры у него отобрали. Преступление вскрыли сотрудники ФСБ РФ.