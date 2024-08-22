Уфимец поплатился за шпионские штучки

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
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Updated Сегодня, 11:44
Октябрьский райсуд Уфы вынес приговор горе-бизнесмену. Местный житель закупился большой партией GPS-трекеров для отслеживания перемещения человека или объекта и потом дал объявление в Сети об их продаже. Когда в октябре 2023 года этот товар нашли в интернете люди в погонах, на руках у горе-предпринимателя было 95 запрещенных к свободному обороту технических устройств. Это и легло в основу обвинительного заключения. Суд признал мужчину виновным и наказал его взысканием ₽100 000 в доход государства. GPS-трекеры у него отобрали. Преступление вскрыли сотрудники ФСБ РФ.
Кроме того, по сообщению ведомства, Кировский районный суд Уфы арестовал 24-летнего жителя Октябрьского, обвиняемого в незаконном хранении взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1). У мужчины нашли склад оружия, боеприпасов и 700 гр пороха.
Напомним, ранее MKset сообщал о том, что в Башкирию забросили датчики для наведения ракет и дронов.