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Published Сегодня, 10:59

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Updated Сегодня, 11:44

Уфимец поплатился за шпионские штучки

Уфимец поплатился за шпионские штучки

22 августа 2024, 10:59
Фото: vk.com
Мужчина планировал нажиться на перепродаже мобильных систем слежения, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Октябрьский райсуд Уфы вынес приговор горе-бизнесмену. Местный житель закупился большой партией GPS-трекеров для отслеживания перемещения человека или объекта и потом дал объявление в Сети об их продаже. Когда в октябре 2023 года этот товар нашли в интернете люди в погонах, на руках у горе-предпринимателя было 95 запрещенных к свободному обороту технических устройств. Это и легло в основу обвинительного заключения. Суд признал мужчину виновным и наказал его взысканием ₽100 000 в доход государства. GPS-трекеры у него отобрали. Преступление вскрыли сотрудники ФСБ РФ.

Кроме того, по сообщению ведомства, Кировский районный суд Уфы арестовал 24-летнего жителя Октябрьского, обвиняемого в незаконном хранении взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1). У мужчины нашли склад оружия, боеприпасов и 700 гр пороха.


Напомним, ранее MKset сообщал о том, что в Башкирию забросили датчики для наведения ракет и дронов.

Датчики наведения ракет и дронов забросили в Башкирию
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