Уфа объявила о продаже имущества

Так, по начальной цене в ₽5,4 млн предлагается купить двухэтажное здание по Софьи Перовской, 24. Постройка была введена в эксплуатацию ещё в 1970-м году. Сейчас, судя по кадрам, оно находится в крайне упадочном состоянии и не эксплуатируется.