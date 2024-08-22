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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Уфа объявила о продаже имущества

Уфа объявила о продаже имущества

22 августа 2024, 11:04
Фото: ГИС «Торги»
Власти решили разом приватизировать сразу 9 объектов, сообщает региональное управление Росимущества.

Так, по начальной цене в ₽5,4 млн предлагается купить двухэтажное здание по Софьи Перовской, 24. Постройка была введена в эксплуатацию ещё в 1970-м году. Сейчас, судя по кадрам, оно находится в крайне упадочном состоянии и не эксплуатируется.

По соседнему адресу — Перовской, 24А — выставили на торги 8 помещений площадью от 22,8 до 170,7 кв. м. Их цены составляют от ₽166 тысяч до ₽1,2 млн.

Гектар Уфы подарили под заправку
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Ранее Mkset сообщал о том, что администрация Уфы выделила один гектар в черте города под новую автозаправку. При этом в паре сотен метров от участка уже находится другая станция.

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