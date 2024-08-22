Топ-6 приложений, которые облегчают уборку и приготовление еды

Posted 22 августа, 12:22
Published 22 августа, 12:22
Modified 22 августа, 13:15
Updated 22 августа, 13:15
Домашние дела могут быть настоящей головной болью: уборка, готовка, уход за растениями и контроль за подписками. В этой статье мы рассмотрим шесть приложений, которые значительно облегчат вашу жизнь. В этом материале расскажем о каждом приложении подробно, приведём примеры использования, а также обсудим их плюсы и минусы.
Это приложение — настоящая находка для тех, кто не хочет заниматься всей уборкой самостоятельно. PikaPika выступает в роли таск-трекера для семьи, где у каждого есть своё плотное расписание. После регистрации приложение предложит настроить сценарии уборки: что, когда и в каком объеме требует ухода. Например, чистить санузлы раз в три дня, а гостиную — раз в неделю.
Отзыв:
+ Бесплатная синхронизация между членами домохозяйства! Приложение очень лаконичное. Довольно добротное приложение с приличным современным интерфейсом. Рекомендую!
— Некоторый платный функционал не позволил полноценно настроить график уборки. Например, бесплатно можно поставить повтор на каждый день или неделю, а на месяц уже платно. Ну и создание плана как-то более заморочено что ли, чем в других подобных приложениях.
SuperCook поможет вам найти рецепт из тех ингредиентов, которые у вас уже есть. Все, что нужно, — отметить имеющиеся продукты, и приложение предложит рецепты из интернета. В фильтрах можно выбрать национальную кухню, тип питания и даже задать тег приема пищи: завтрак, обед, ужин.
Отзыв:
+ МНОГО простых рецептов приготовления пищи, пишешь продукты которые присутствуют дома и тебе предлагают что же можно приготовить очень полезное и классное приложение, всегда хотела что то приготовить смотрела на ютубе рецепты и обязательно чего-то одного у меня не было, а тут очень хорошо все продуманно.
— В самих рецептах есть продукты, которых нету в разделе «ингридиенты» это вообще как? И это не в одном рецепте мне такое встретилось. Зачем мне рецепты, которые я не могу приготовить здесь и сейчас?
Это сервис, доступный в обновленном браузере от Яндекса и приложении Яндекс с Алисой. Он может быть особо полезен тем, кто только начинает самостоятельную жизнь. Умный помощник даст советы по самым разным вопросам: от того, где ближайший МФЦ, до того, как вывести масляное пятно.
+ Я всегда был против Яндекс браузера за его навязчивую рекламу и т. д. так как помешен на безопасности в сети. Но сейчас вижу в нем пользу, учитывая встроенную клавиатуру и много других полезных функций я решил придержать сей инструмент у себя в мобиле.
— При каждом открытии не надолго зависает и после отвисания появляется надпись, что приложение не отвечает и предлагает закрыть его, хотя если нажать на «продолжить», то работает хорошо. Правда иконка о том, что приложение не отвечает и его надо закрыть или продолжить после нажатия на продолжить появляется постоянно с интервалом в 3-5 секунд, исправьте это
Приложение для любителей комнатных растений. Оно помогает следить за поливом, правильно подбирать почву и даже диагностировать проблемы. Просто наведите камеру на растение, и приложение выдаст информацию о нём.
Недостатки Blossom:
Отзыв:
+ Отличное приложение для ухаживания за цветочками! Бесплатная версия очень даже юзабельна (донат не решает как говорится), английский язык не мешает, базовых знаний достаточно чтобы все понимать. Очень круто, что рассказывает об особенностях цветов, например, когда их поливать, пересаживать, какие у них проблемы и даже их характеристики. В общем, безумно полезная штука!
— Приятный интерфейс, но не совсем понятно, зачем нужно это приложение, если в бесплатной версии можно всего два растения добавить, а платная версия недоступна.
Простой и удобный трекер расходов от «Лаборатории Касперского». Он автоматически находит письма от всех известных сервисов и напоминает об оплате. Приложение также предлагает альтернативные сервисы, которые могут быть дешевле.
+ Совершенно случайно наткнулся на данное приложение, но спустя 5 минут знакомства с ним тут же купил премиум. Наконец-то все подписки и расходы можно собрать в одном месте, где они ещё и посчитаются и ты будешь знать, сколько денег предстоит отдать, а сколько можно оставить!
— У меня в основном все подписки на мэйле. Добавить аккаунт мэйла не возможно, только гугл. Зачем предлагать свой продукт в России, если не возможно добавить почту мэйл? При чем сразу просил оплату и не давал пробного периода.
Конструктор стильных и уместных луков. Вам нужно отфотографировать гардероб и затем комбинировать вещи на досках. Приложение также позволяет организовать систему хранения и фильтровать вещи по цветам, сезонам, брендам и стилям.
Отзыв:
+ Впечатлен возможностями этого приложения. Простой интерфейс, удобная организация гардероба и советы по стилю — все, что нужно для идеального образа.
— Отличная идея с ужасной реализацией! Изначально была в восторге от сервиса, загрузила весь гардероб, ежедневно создавала комплекты и заплняла календарь, купила платную версию. И в один прекрасный день исчезло около 15 комплектов! Дала приложению второй шанс, и снова на те же грабли!