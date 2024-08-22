Топ-6 приложений, которые облегчают уборку и приготовление еды

Это приложение — настоящая находка для тех, кто не хочет заниматься всей уборкой самостоятельно. PikaPika выступает в роли таск-трекера для семьи, где у каждого есть своё плотное расписание. После регистрации приложение предложит настроить сценарии уборки: что, когда и в каком объеме требует ухода. Например, чистить санузлы раз в три дня, а гостиную — раз в неделю.