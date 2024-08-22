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Сбер и Звук поздравили горожан с 450-летием Уфы

Сбер и Звук поздравили горожан с 450-летием Уфы

22 августа 2024, 09:56
Фото: 1MI
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К юбилею столицы Республики Башкортостан Звук проанализировал, какие музыкальные треки чаще всего слушали жители Уфы и республики.

Аудиостриминг собрал специальный плейлист «По дороге домой», который можно послушать в профиле к 450-летию города.

Пользователи могут соприкоснуться с саундтреком города, почувствовать его атмосферу или просто послушать музыку в отличном HiFi-качестве.

Также в праздничном профиле в Звуке можно найти плейлист с любимой музыкой Радия Хабирова, главы Республики Башкортостан, и плейлист Ратмира Мавлиева, главы администрации ГО г. Уфа Республики Башкортостан.

— Мы рады поздравить столицу республики с 450-летним юбилеем и совместно с нашими партнерами из HiFi-стриминга Звук подготовили необычный подарок — подборку самых любимых композиций горожан. Каждый уфимец сможет прикоснуться к духу и атмосфере нашего города, включив музыку в приложении Звук, когда едет с работы домой или просто гуляет, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.

— Наша команда поздравляет жителей Уфы с важной датой и желает городу звучать еще громче и создавать уникальный ритм! Мы рады поделиться тематической подборкой с любимыми песнями горожан. Уверены, что музыка подарит положительные эмоции и праздничный настрой, а Звук обязательно поможет на этом пути, — подчеркнул директор по контенту HiFi-стриминга Звук Илья Карпухин.

Звук — это музыка в HiFi-качестве, а также подкасты, аудиокниги, эксклюзивные плейлисты и раздел для детей. Слушайте Звук в приложении, доступном во всех популярных сторах, на сайте zvuk.com, а также в автомобилях с поддержкой CarPlay и Android Auto.

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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